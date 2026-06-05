Người đàn ông nhập viện vì biến chứng quai bị sau một tuần tự theo dõi tại nhà

Ngày 5-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân (33 tuổi, ngụ TPHCM) bị biến chứng quai bị suýt ảnh hưởng sinh sản.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là anh N.H.H đến Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng sốt cao, sưng đau tinh hoàn trái. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tinh hoàn trái sưng đau nhưng không có dấu hiệu nhiễm khuẩn đường tiết niệu như tiểu buốt hay tiểu đau.

Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng một tuần trước đó, anh H. từng bị sưng đau tuyến mang tai hai bên nhưng cho rằng bệnh nhẹ nên không đi khám.

Từ các triệu chứng lâm sàng và tiền sử bệnh, bác sĩ nghĩ nhiều đến viêm tinh hoàn do quai bị. Người bệnh được chỉ định xét nghiệm kháng thể quai bị, điều trị hạ sốt, giảm đau, nâng đỡ bìu và theo dõi diễn tiến bệnh. Sau khi ổn định, anh được hẹn tái khám và đánh giá tinh dịch đồ sau điều trị.

BS Nguyễn Gia Kỳ, Phòng Khám Nam khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết quai bị là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp, nước bọt hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Nhiều người vẫn cho rằng quai bị chỉ gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, người lớn chưa từng mắc bệnh hoặc chưa được tiêm phòng đầy đủ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau vùng hàm, sau đó xuất hiện sưng đau tuyến mang tai. Đối với nam giới sau tuổi dậy thì, tình trạng sưng đau tinh hoàn xuất hiện sau đợt sốt hoặc sưng tuyến mang tai cần đặc biệt lưu ý vì có thể là dấu hiệu của viêm tinh hoàn do quai bị.

"Nam giới bị sưng đau tinh hoàn sau một đợt nghi mắc quai bị không nên chủ quan chờ tự khỏi mà cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân. Không phải mọi trường hợp đau tinh hoàn đều do quai bị. Một số bệnh lý cấp cứu như xoắn tinh hoàn nếu chậm trễ xử trí có thể gây hậu quả nghiêm trọng" - BS Gia Kỳ nhấn mạnh.

Hiện chưa có thuốc đặc trị virus quai bị, việc điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng như hạ sốt, giảm đau, nâng đỡ bìu, bù nước và theo dõi diễn tiến bệnh.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi sốt cao kéo dài, đau tinh hoàn tăng nhanh, bìu sưng đỏ hoặc đau kèm buồn nôn, nôn ói. Các bác sĩ cũng cảnh báo không nên tự điều trị bằng các phương pháp truyền miệng hay tự ý dùng thuốc. Khi nghi mắc quai bị, cần nghỉ ngơi, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.

Từ trường hợp của anh H., các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin phòng quai bị để ngăn ngừa bệnh và các biến chứng nguy hiểm. Vắc-xin phối hợp sởi - quai bị - rubella (MMR) hiện là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Trẻ em cần được tiêm đầy đủ theo lịch khuyến cáo. Người trưởng thành chưa từng mắc bệnh, chưa tiêm hoặc không nhớ rõ tiền sử tiêm chủng nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế. Lưu ý, không nên đợi đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng sức khỏe sinh sản mới nghĩ đến việc tiêm phòng.



