Người đàn ông nhảy xuống biển tự tử khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ

Tối 6-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết do sóng gió quá to, các lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm 3 người bị trôi dạt trên thúng ở vùng biển đặc khu Lý Sơn.

Tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn trôi

Theo thông tin từ Biên phòng Lý Sơn, khoảng 15 giờ ngày 6-11, ông D.Q.C (sinh 1981) ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn, do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn), nhảy xuống biển tự vẫn.

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (SN 1988, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (SN 1978, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) dùng thúng đi ra và cứu vớt được ông D.Q.C. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm, do ông Đặng Văn Thành (SN 1972) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 50 phút, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.