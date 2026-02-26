HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người đàn ông nhiều lần trói, đánh đập con, vợ đang mang thai trong ngày Tết

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người đàn ông nhiều lần trói, đánh đập con gái và vợ đang mang thai trong ngày Tết.

Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

- Ảnh 1.

Những vết thương trên người cháu M. do bố đánh đập

Trước đó, ngày 24-2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25-2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con".

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-2 đến ngày 22-2 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị N.T.T. (33 tuổi).

- Ảnh 2.

Vết bầm tím trên chân cháu M. do bị bố đánh

Được biết, đối tượng Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nổ súng khống chế kẻ ngáo đá hành hạ vợ con, thách thức công an

Nổ súng khống chế kẻ ngáo đá hành hạ vợ con, thách thức công an

(NLĐO) - Lực lượng công an TP HCM buộc phải nổ súng chỉ thiên trước khi khống chế đối tượng ngáo đá, đánh đập vợ con, thách thức lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị tra khảo, đánh đập dã man, người chi chít vết thương

(NLĐO) - Theo bác sĩ, lúc vào viện bé gái 13 tuổi bị bạo hành bị nhiều vết thương phần mềm, hoảng loạn.

Vợ chồng chủ quán karaoke đánh đập, giữ ô tô của khách hát

(NLĐO)- Cặp vợ chồng chủ quán karaoke ở Thanh Hóa vừa bị tuyên phạt tổng cộng 75 tháng tù khi cùng nhân viên ép khách hát viết giấy vay nợ và giữ xe ô tô

