Thời sự

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị tra khảo, đánh đập dã man, người chi chít vết thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo bác sĩ, lúc vào viện bé gái 13 tuổi bị bạo hành bị nhiều vết thương phần mềm, hoảng loạn.

Ngày 20-11, thông tin từ bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết bé gái P.A. nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, gần như không thể kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Các vết thương trên cơ thể bé gái đa phần là bầm dập phần mềm, trải dài ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, may mắn là không phát hiện tổn thương xương, không có dấu hiệu chấn thương nội tạng nguy hiểm. Hiện hồ sơ, hình ảnh và kết quả khám thương tích đã được cung cấp cho cơ quan điều tra theo quy định.

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị tra khảo, đánh đập dã man, người chi chít vết thương - Ảnh 1.

Bé gái nhập viện với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo các bác sĩ, nhưng những vết bầm dập phần mềm rất rõ, phản ánh việc cháu chịu lực tác động mạnh và liên tục. Sau khi được điều trị tích cực, đến chiều 20-11, sức khỏe, tinh thần cháu đã ổn định. Nếu không có diễn biến bất thường, Bệnh viện dự kiến cho bé gái 13 tuổi xuất viện đầu tuần tới.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993) về việc con gái P.A. bị bạo hành, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím nên vào cuộc xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) hiện sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 là chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai của bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu A. bị bà Hằng, ông Lương Quốc Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người.

Do bị đánh đau, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại.

Sau đó, bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A. yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.

Tuy nhiên, do bản thân thực ra không lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được. Ông Trung và ông Thành kéo cháu A. xuống khu vực cạnh nhà bếp. Tiếp đó, cả 2 người liên tục đánh cháu. Ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A..

Sau đó, cháu A. đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

