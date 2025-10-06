Người đàn ông phá gần 1 ha rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi

Ngày 6-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can L.L. (39 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) về tội hủy hoại rừng tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 29-4, lực lượng kiểm lâm huyện Ia H'Drai (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện vụ phá rừng tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc địa giới xã Ia Tơi (tỉnh Kon Tum cũ).

Ông L.L. bị bắt tạm giam vì phá gần 1 ha rừng tự nhiên

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông L. được bà L.T.T. (trú cùng xã) thuê đến địa phương để chặt cây gỗ. Ông L. trực tiếp sử dụng cưa máy, dao phát dọn, cắt hạ 60 cây gỗ, gây thiệt hại gần 1 ha rừng tự nhiên. Trong quá trình thực hiện, bà T. làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.

Sau khi nhận tiền công, ông L. rời địa phương về Nha Trang cư trú. Đến ngày 30-9, Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường, xác định đầy đủ hành vi vi phạm của ông L.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đặc biệt là đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng trái phép nói trên.