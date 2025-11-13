Người đàn ông quê Đồng Nai được cho là rơi lầu tại khách sạn ở Lâm Đồng

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn phường Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sân tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh lai lịch, nạn nhân được xác định là ông N.M.Đ. (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Thi thể người đàn ông tử vong được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh: DT



Người này nghi rơi từ tầng lầu của khách sạn xuống. Sự việc được thông báo cho người thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành kiểm tra tử thi theo thủ tục điều tra.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.