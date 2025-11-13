Người đàn ông quê Đồng Nai được cho là rơi lầu tại khách sạn ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông quê Đồng Nai được cho là rơi lầu tại khách sạn ở Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nạn nhân được xác định là ông N.M.Đ. (quê Đồng Nai), được cho là rơi từ tầng lầu khách sạn xuống sân, tử vong sáng 13-1

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn phường Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sân tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh lai lịch, nạn nhân được xác định là ông N.M.Đ. (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Người đàn ông quê Đồng Nai rơi lầu tại khách sạn ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông tử vong được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh: DT

Người này nghi rơi từ tầng lầu của khách sạn xuống. Sự việc được thông báo cho người thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành kiểm tra tử thi theo thủ tục điều tra.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

Tin liên quan

Hai người đàn ông rơi lầu tử vong tại tiệc đính hôn ở quận 12 -TP HCM

Hai người đàn ông rơi lầu tử vong tại tiệc đính hôn ở quận 12 -TP HCM

(NLĐO) - Hai người đàn ông đến dự tiệc đính hôn ở quận 12 (TP HCM) thì bất ngờ cùng lúc rơi từ lầu 2, tử vong sau đó.

Điều tra vụ nữ nhân viên quán karaoke rơi lầu

Có hay không chuyện cô gái bị "ép tiếp khách" trong quán karaoke ở Bình Dương đến mức phải liều chết bỏ trốn vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ

Người đàn ông rơi lầu tử vong tại chung cư ở quận Tân Phú

(NLĐO) - Nghe tiếng động mạnh, mọi người chạy đến xem thì phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vũng máu tại lầu 1 chung cư ở quận Tân Phú, TP HCM.

Đồng Nai Lâm Đồng rơi lầu tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo