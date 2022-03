Công an tiếp tục điều tra

Ngày 7-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói bước đầu thì kết quả xác minh của công an không thay đổi. Đối với việc người của quán nói nếu K. không làm việc thì bán thận để trả tiền chỉ là nói đùa. Việc K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất. "Tuy nhiên, sau khi báo chí có nhiều thông tin khác nhau, công an tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ" - vị này nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết vụ việc đang được làm rõ và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả.