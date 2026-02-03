HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông rơi xuống biển tử vong sau khi đi ăn cưới về

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đi ăn cưới về, người đàn ông ở Thanh Hóa ra khu neo đậu kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển dẫn tới tử vong

Ngày 3-2, tin từ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông mất tích khi rơi xuống biển tối 2-2.

Người đàn ông rơi xuống biển tử vong sau khi đi ăn cưới về - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển mất tích

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2-2, Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận được tin báo của nhân dân về việc, sau khi đi đám cưới về, ông N.V.H. (SN 1969; ngụ thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc) ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, không may rơi xuống biển mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi cách thuyền của gia đình khoảng 20 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tin liên quan

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích

(NLĐO)- Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm một ngư dân mất tích khi đang đánh cá trên biển

Ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích, cách bờ 80 hải lý

(NLĐO) - Đang trên tàu cá để trở về bờ, một ngư dân ở Quảng Bình không may rơi xuống biển mất tích khi tàu còn cách bờ hơn 80 hải lý.

Đâm va với tàu hàng vạn tấn, 12 thuyền viên tàu cá rơi xuống biển, 4 người tử vong

(NLĐO) - Trên hành trình đi Philippines, tàu Hosei Crown (quốc tịch Panama) đâm va với tàu cá và bị chìm làm 4 thuyền viên tử nạn

tỉnh Thanh Hóa người đàn ông rơi xuống biển Bộ đội biên phòng người tử vong tìm thấy thi thể
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo