Người đàn ông suýt mất mạng vì quên vụ sự cố khi ăn trái sapôchê 10 năm trước

Chiều 1-10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã nội soi lấy ra dị vật là hạt sapôchê (hồng xiêm) nằm nhiều năm trong phế quản nam bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân P.T.T. (43 tuổi, quê Cà Mau) xuất hiện triệu chứng ho đàm, khò khè khoảng hơn 10 năm, đã đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán hen phế quản.

Hạt sapôchê trước và sau khi được lấy ra khỏi phế quản nam bệnh nhân quê Cà Mau

Sau khi được điều trị hen, tình trạng bệnh giảm nhưng khò khè tái lại sau khi hết thuốc. Do không có điều kiện đến bệnh viện tái khám nên bệnh nhân tự mua thuốc và phun khí dung cắt cơn khi khò khè.

Cách nay một năm, bệnh nhân ho đàm tăng lên và khò khè ngày càng nhiều, nên đã nhập viện tại bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm phổi, được điều trị và cho xuất viện khi triệu chứng bệnh thuyên giảm.

Thời gian gần đây, cơn ho kéo dài ngày càng nặng nề hơn cùng với xuất hiện tình trạng nhiều đàm đục nên bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn và chỉ định nhập viện để nội soi phế quản lấy dị vật. Tuy nhiên, sau đó người bệnh quyết định xin về nhà để sắp xếp công việc gia đình và sẽ quay lại nhập viện sau.

Ngay chiều hôm sau, bệnh nhân đột ngột khó thở tại nhà, ho đàm đục, nặng ngực nên đến bệnh viện địa phương nhập viện. Tại đây bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản lấy dị vật nhưng không thành công và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị.

Sau thăm khám, kết hợp với hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy tổn thương đông đặc thùy dưới phổi phải, kèm hình ảnh nghi dị vật trong lòng phế quản.

Nam bệnh nhân đã ổn định sau nội soi

Sau 20 phút nội soi, thạc sĩ, bác sĩ Lý Phát cùng ê-kíp đã gắp thành công dị vật là hạt sapôchê (kích thước 17x 8 mm) nằm ở thùy dưới phổi phải.

Biết bị mắc dị vậy là hạt sapôchê, bệnh nhân mới nhớ lại và cho biết khoảng 10 năm trước từng bị sặc sau khi ăn trái sapôchê dẫn đến ho khoảng 2-3 ngày. Sau đó, các triệu chứng không còn nặng nề nên bệnh nhân đã lãng quên.