Bạn đọc

Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ: Chủ tịch Hội đồng trường là gì?

Đông Hoa

(NLĐO) - Nhiều clip đang lan truyền cho thấy một đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) đã vào cuộc phối hợp với cơ quan chức năng xác minh đoạn clip tung lên mạng xã hội hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

img

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với một phụ nữ.

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT T.H.T. đóng trên địa bàn xã Hải Hậu.

Người đàn ông là Chủ tịch Hội đồng trường

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. Ông này cũng không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục như mạng xã hội đồn đoán.

Bước đầu xác định người đàn ông trong clip là ông Đ. - hiện là Chủ tịch Hội đồng trường. Các clip được xác định xảy ra tại phòng làm việc của ông Đ. đặt trong khuôn viên nhà trường.

Phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay ông Đ. dù chỉ là Chủ tịch Hội đồng trường nhưng ông là người đại diện cao nhất của nhà trường, chịu trách nhiệm giám sát Ban giám hiệu và đại diện nhà đầu tư trước cơ quan quản lý.

Dù phòng làm việc thuộc quyền quản lý của Hội đồng quản trị, vẫn nằm trong khuôn viên trường học, không gian giáo dục, nơi mọi hoạt động phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức, văn hóa và giữ uy tín cho ngành giáo dục.

Theo Điều 7 của Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT), "Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của nhà đầu tư".

Chủ tịch Hội đồng trường là người giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong cơ cấu quản trị của trường tư thục, có trách nhiệm đại diện cho nhà đầu tư và cùng các thành viên điều hành, giám sát hoạt động của nhà trường theo quy định pháp luật và Điều lệ trường.

Hành vi thân mật, phản cảm được ghi lại trong clip, nếu được xác thực, là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức sư phạm, đi ngược lại Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT.

Theo Điều 69 Luật Giáo dục 2019, cán bộ quản lý giáo dục phải có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, giữ gìn danh dự, uy tín, nêu gương cho giáo viên, nhân viên, học sinh và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Hành vi này xâm hại uy tín nhà trường, làm giảm niềm tin của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

"Cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, cần sớm xác minh và đánh giá mức độ vi phạm. Nếu xác định Chủ tịch Hội đồng trường có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống thì tùy theo tính chất và mức độ, có thể áp dụng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.

Với người phát tán clip, luật sư Đào Thị Bích Liên cho biết người đăng tải hoặc chia sẻ không có quyền tự ý công khai thông tin, hình ảnh, clip của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả với lý do "muốn để mọi người biết sự thật" hay "thay pháp luật xử lý".

Theo quy định, mọi hành vi tố cáo, phản ánh vi phạm đạo đức, lối sống trong môi trường giáo dục phải được thực hiện thông qua cơ quan có thẩm quyền, như cơ quan quản lý giáo dục, công an, tổ chức Đảng hoặc đoàn thể liên quan. Việc tự ý đăng tải, chia sẻ các đoạn clip lên mạng xã hội không những vi phạm quyền nhân thân của cá nhân trong clip, mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

(NLĐO)- Lực lượng công an ở Ninh Bình đã vào cuộc xác minh các đoạn clip liên quan tới người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ xảy ra tại một trường THPT.

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

(NLĐO)- Lãnh đạo Trường THPT T.H.T. ở Ninh Bình cho biết những phụ nữ có hình ảnh "thân mật" với người đàn ông không phải là giáo viên trong trường

Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

(NLĐO)- Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình không phải là thầy giáo, nhưng là chủ tịch hội đồng trường

mạng xã hội bảo vệ môi trường cơ quan chức năng trường tư thục trường phổ thông ngành giáo dục quản lý giáo dục hội đồng trường cơ sở giáo dục
