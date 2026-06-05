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Kinh tế

Người đàn ông trúng Vietlott 83,5 tỉ đồng: "Trúng số là niềm vui, không việc gì phải giấu mặt"

B.T. V

(NLĐO) - Chủ nhân giải thưởng cho biết ông đã theo dõi Vietlott từ rất lâu và luôn tự nhủ nếu một ngày may mắn trúng giải, ông sẽ công khai danh tính.

Tại buổi lễ trao thưởng diễn ra vào chiều 5-6, ông Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981, quê quán Hòa Bình, hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại phường Bến Cát, TPHCM) đã chính thức nhận giải Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng 01350 (ngày 26-5-2026). 

Tổng giá trị giải thưởng mà ông Mạnh may mắn trúng được lên tới 83.559.176.100 đồng.

Khác với phần lớn những người trúng giải độc đắc trước đây thường chọn cách đeo mặt nạ che kín khuôn mặt để bảo đảm sự riêng tư, ông Mạnh bước lên sân khấu nhận giải với phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, ông Mạnh bộc bạch: "Tôi đã theo dõi Vietlott từ rất lâu và luôn tự nhủ trong lòng rằng nếu một ngày mình may mắn trúng giải, tôi chắc chắn sẽ công khai danh tính. Trúng số là niềm vui, là sự may mắn lớn, tôi nghĩ mình đàng hoàng nhận giải thì không việc gì phải giấu mặt cả".

Được biết, ông Mạnh là một khách hàng "ruột" của Vietlott suốt 10 năm qua. Ông cho biết mỗi tuần thường trích ra một khoản nhỏ, khoảng 300.000 đồng để mua vé số đều đặn.

Khoảnh khắc ông Bùi Văn Mạnh nhận giải thưởng chiều 5-6. Video: Vietlott

Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện mình trở thành tỉ phú, ông Mạnh kể: "Tôi mua vé số để giải trí, cũng là cách để tự mua cho mình một tia hy vọng. Khi dò vé và biết mình trúng thưởng, cảm xúc lúc đó thực sự vô cùng hồi hộp và vui sướng tột độ. Người đầu tiên tôi gọi điện để báo tin vui là vợ và các anh em trong gia đình".

Theo quy định, ông Mạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% cho phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng (tương đương hơn 8,3 tỉ đồng) vào ngân sách địa phương.

Ngay tại sự kiện, sau khi hoàn tất thủ tục khấu trừ thuế, tiếng chuông điện thoại báo biến động số dư đã vang lên. Số tiền thực nhận hơn 75,2 tỉ đồng đã được chuyển khoản thành công trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của vị khách hàng may mắn. 

Ông Bùi Văn Mạnh nói lý do không đeo mặt nạ. 

Ngay khi vừa nhận số tiền "khủng", tỉ phú Vietlott đã thể hiện tinh thần sẻ chia khi quyết định trao tặng ngay 1 tỉ đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt nhằm hỗ trợ các hoạt động giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Nói về dự định sử dụng số tiền thưởng trong tương lai, ông Mạnh chia sẻ: "Tôi sẽ dùng khoản tiền này để chăm lo tốt hơn cho gia đình, cải thiện cuộc sống và tiếp tục đầu tư vào các công việc kinh doanh mà mình đang dang dở".

Theo đại diện Vietlott, ông Bùi Văn Mạnh là người thứ 9 trong suốt 10 năm qua quyết định công khai hoàn toàn danh tính khi nhận giải Jackpot.

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nhận giải thưởng thuế thu nhập cá nhân tổng giá trị Người đàn ông trúng Vietlott 83,5 tỉ đồng
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