Xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 12-5, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5,3 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 trúng giải độc đắc 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của kết quả trúng giải Jackpot 1, gồm 02-11-22-26-31-38 và 1 cặp số trùng với số đặc biệt 15.

Một số chủ điểm bán vé Vietlott cho hay tuy giá trị giải Jackpot 1 chưa cao, sức mua không lớn. Thế nhưng, do Vietlott là loại hình xổ số tự chọn ngẫu nhiên nên bất cứ kỳ quay số Power 6/55 nào cũng có thể có vé trúng giải Jackpot 1 hoặc Jackpot 2.

Kết quả tại kỳ quay số mở thưởng ngày 12-5 đã có 1 vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 2.

Trước đó, vào ngày 11-5, thị trường ghi nhận Vietlott đã trao giải độc đắc sản phẩm xổ số Lotto 5/35 giá trị hơn 23,1 tỉ đồng, cho anh T.Q.B. – một nhân viên ngân hàng ở TPHCM trúng thưởng tại kỳ quay số ngày 27-4.