Người đàn ông từ Đồng Nai đến Tây Ninh mua hàng cấm về bán

Ngày 6-1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép bằng ô tô, thu giữ hơn 240 kg pháo các loại.

Sự việc xảy ra lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày, tại tổ 3, ấp Tân Dũng, xã Tân Đông. Theo đó, Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Công an xã Tân Đông bắt quả tang Nguyễn Văn Khuynh điều khiển ô tô vận chuyển 110 kg pháo hoa nổ giấu trong cốp xe.

Nguyễn Văn Khuynh sinh năm 1968, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Biên phòng bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép

Làm việc với cơ quan chức năng, Khuynh khai nhận đã mua số pháo trên của một người quen tại xã Tân Đông với giá 28 triệu đồng, sau đó đưa về Đồng Nai bán lại để kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Tân Hà để tiếp tục điều tra, xử lý. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định người bán pháo cho Khuynh là Đỗ Khắc Nhất, ngụ ấp Tân Cường, xã Tân Đông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Đỗ Khắc Nhất và bà Nguyễn Thị Chanh (SN 1959, mẹ ruột Nhất). Tại khu vực bếp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm hơn 130 kg pháo hoa nổ các loại.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng, tang vật và phương tiện theo quy định pháp luật.