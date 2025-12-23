Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại trái phép, ước tính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Trước đó, tối 4-12, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một ô tô mang biển số Hà Nội do H.V.B (34 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đỗ tại Quốc lộ 9 đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 69.500 bao thuốc lá ngoại trên xe. Ảnh: Phòng Cảnh sát Kinh tế

Kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện trong thùng hàng hóa cất giấu tổng cộng 69.500 bao thuốc lá ngoại các loại, ước tính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Toàn bộ số thuốc lá trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước khi phương tiện bị kiểm tra, đối tượng L.Đ.D (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) cùng đi trên xe đã bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vận động đối tượng này ra đầu thú.

Tại cơ quan CSĐT, L.Đ.D khai nhận vận chuyển các loại thuốc lá nêu trên vào tỉnh Khánh Hòa giao cho người nhận.