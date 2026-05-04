Người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô ven Quốc lộ 27C

Chiều 4-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện một ô tô mang biển kiểm soát Khánh Hòa đỗ sát lề đường với nhiều dấu hiệu bất thường. Khi lại gần kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế lái, gọi nhiều lần không có phản ứng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc một người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ sát lề đường trên Quốc lộ 27C

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ liên quan.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi, trú phường Tây Nha Trang). Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.