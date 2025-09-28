HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia

Tin, clip: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA, BSA

(NLĐO) – Quả chòi mòi tươi, măng khô, mật ong, bánh hạt kơ nia, linh chi đen,… và hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào Tây Nguyên được khách hàng yêu thích

Ngày 28-9, Phiên chợ Xanh Tử tế do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Nam (135A Pasteur (phường Xuân Hòa, TP HCM).

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia - Ảnh 1.

TP HCM đang mưa nhiều, chợ phiên vắng khách

Phiên chợ Xanh Tử tế họp định kỳ vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật hằng tuần (trừ một số phiên nghỉ có thông báo). Đây là nơi các nông dân, tổ hợp tác, HTX mang các sản phẩm vùng miền, đặc sản có các chứng nhận như: hữu cơ, VietGap, OCOP, sản phẩm xuất khẩu giới thiệu đến người tiêu dùng TP HCM.

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia - Ảnh 2.

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia - Ảnh 3.

Nhiều gian hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp tại phiên chợ

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia - Ảnh 4.

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia - Ảnh 5.

Rau củ quả tươi tại chợ

Đặc biệt, tại đây còn có gian hàng của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng, được nhận các góp ý trực tiếp để điều chỉnh sản phẩm chứ không chỉ thuần bán hàng.

Tại phiên chợ lần này, khách hàng đặc biệt chú ý những sản phẩm mang đậm dấu ấn đồng bào Tây Nguyên.

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 1.

Các sản vật Tây Nguyên chính gốc được giới thiệu ở TP HCM trong gian hàng "Vườn Rừng".

Chị Trần Ngọc Hà, phường Gia Định, đã mua 1 chiếc giỏ đan thủ công bằng tre rất khéo léo, chắc chắn của người đồng bào về cắm hoa khô, mua thêm quả chòi mòi để nhớ về kỉ niệm tuổi thơ và 1 túi măng khô.

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 3.

Giỏ tre được người đồng bào dùng để bắt cá, bắt tôm ở suối hoặc đựng hạt giống thì khi về phố có thể trở thành bình cắm hoa khô - Ảnh: AN NA

Đây là những món quà rừng được khai thác bền vững từ cộng đồng người dân tộc bản địa ở Đắk Lắk như: bình gốm làm bằng tay theo phương pháp truyền thống của người M'Nông; măng rừng khô Bũng Alê Krô, mây tre đan lát truyền thống, xã Liên Sơn Lak, bánh ngói Kơnia, bánh hạt Kơnia.

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 4.

Bình gốm được làm bằng tay - Ảnh: BSA

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 5.

Ớt và rau rừng hết hàng sớm - Ảnh BSA

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 6.

Sản vật cộng đồng Tây Nguyên xuống phố - Ảnh: AN NA

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 7.

Đặc sản rừng được đóng gói chuyên nghiệp do có dự án hỗ trợ

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên tại chợ phiên đặc biệt TP HCM - Ảnh 8.

Người tiêu dùng TP HCM hứng thú với các sản phẩm của Tây Nguyên

Đặc biệt, người tiêu dùng vô cùng hứng thú với các sản phẩm tươi mùa vụ như: ớt xiêm xanh, lá rừng, quả chòi mòi, linh chi rừng,…

Điểm nhấn đặc biệt, đây là những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, nằm trong dự án "Tạo sinh tế dưới những tán rừng" thuộc Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ (NTFP – EP Việt Nam thuộc Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) triển khai giúp người đồng bào vẫn giữ được kế sinh nhai từ rừng nhưng vẫn bảo vệ rừng.

Mê mẩn sản vật Tây Nguyên ở chợ phiên đặc biệt giữa trung tâm TP HCM

Anh Y Luật Nie, Tổ HTX Măng Yang Mao (Đắk Lắk), cho biết nhóm đã đến TP HCM bằng xe đò, mang hàng không được nhiều nên nhiều sản phẩm không đủ bán. Anh mong muốn giới thiệu được nhiều sản phẩm của đồng bào đến người dân TP HCM và từ đó có thể đặt hàng và giao hàng sau, tạo đầu ra bền vững cho các HTX.

