Sức khỏe

Người dân TPHCM đi khám bệnh không hài lòng, có thể phản ánh ngay

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Ngành y tế TPHCM sẽ triển khai Dashboard ngay tại các cơ sở y tế trên địa bàn giúp người bệnh phản ánh tồn tại, hạn chế trong quá trình khám bệnh.

Sở Y tế TP HCM cho biết sau thời gian xây dựng và thử nghiệm, từ ngày 22-12, ngành y tế sẽ chính thức triển khai Dashboard (bảng điều khiển) tiếp nhận và theo dõi việc xử lý các phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế.

Người dân TPHCM đi khám bệnh không hài lòng có thể phản ánh ngay - Ảnh 1.

Việc khai thác dữ liệu từ Dashboard giúp các cơ sở y tế đánh giá hoạt động một cách khách quan, có căn cứ, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và hiệu quả quản trị.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, thông qua đường dây nóng của sở, nhiều phản ánh của người dân liên quan đến công tác khám, chữa bệnh đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Ngay khi nhận được thông tin, bộ phận trực đường dây nóng chủ động liên hệ các cơ sở y tế liên quan để kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả xử lý.

Cách làm này đã góp phần giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và theo dõi phản ánh vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công, dữ liệu phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, phân tích và cải tiến chất lượng một cách bền vững.

Việc triển khai Dashboard sẽ khắc phục những hạn chế trên. Toàn bộ thông tin phản ánh, từ tiếp nhận, phân loại đến xử lý và phản hồi đều được số hóa và theo dõi tập trung. 

Mỗi phản ánh của người dân được xử lý rõ trách nhiệm, kịp thời hơn, đồng thời được lưu trữ, tổng hợp và phân tích có hệ thống, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động.

Thông qua Dashboard, các ý kiến phản ánh được tiếp nhận từ nhiều kênh khác nhau như đường dây nóng, thư phản ánh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kênh hợp pháp khác...

Sở Y tế TP HCM xác định phản ánh của người dân không chỉ là vấn đề cần giải quyết trước mắt mà còn là điểm khởi đầu cho các chu trình cải tiến chất lượng lâu dài. 

Việc khai thác dữ liệu từ Dashboard giúp các cơ sở y tế đánh giá hoạt động một cách khách quan, có căn cứ, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và hiệu quả quản trị.

Để Dashboard phát huy hiệu quả, Sở Y tế TP HCM đề nghị lãnh đạo các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn nghiêm túc, tích cực tham gia, trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh của người dân. 

Sự đồng hành của các cơ sở y tế cùng với sự giám sát của người dân sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế TP HCM ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ vận hành giai đoạn một từ 19-12, sau khi hoàn thiện các hạng mục trọng yếu.

Bộ Y tế khảo sát sự hài lòng của người bệnh

(NLĐO) - Bộ Y tế lập 4 đoàn khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế và kiểm tra chất lượng bệnh viện trên toàn quốc.

Hài lòng với Phòng khám Đa khoa HOÀN HẢO

Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo có đội ngũ y - bác sĩ, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu

