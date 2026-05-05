Sức khỏe

Người dân TPHCM sắp có “hồ sơ sức khỏe số” riêng có thể tra cứu bệnh án trong vài giây

Hải Yến

(NLĐO) - TPHCM sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số, cho phép quản lý dữ liệu khám, chữa bệnh tập trung.

Ngày 5-5, Sở Y tế TPHCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM và Công an TP thống nhất phương án triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) cho toàn bộ người dân trên Ứng dụng Công dân số TPHCM.

Người dân TPHCM sắp có “hồ sơ sức khỏe số” riêng có thể tra cứu bệnh án trong vài giây - Ảnh 1.

Ứng dụng Công dân số TPHCM

Theo Sở Y tế TPHCM, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm "đúng người, đúng dữ liệu", hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp hoặc sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám, chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe, tầm soát và được tích hợp, hiển thị tập trung trên ứng dụng.

Việc lựa chọn nền tảng công dân số giúp người dân dễ dàng tiếp cận mà không cần cài đặt thêm ứng dụng mới, đồng thời tận dụng hạ tầng số sẵn có của thành phố. Thông qua đó, người dân có thể chủ động tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện.

Không chỉ phục vụ người dân, hệ thống còn tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của Thành phố. Đây được xem là cơ sở quan trọng để ngành y tế chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng chăm sóc.

Đáng chú ý, việc xác thực thông tin sẽ được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân. Đồng thời, thành phố cũng xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em, học sinh hoặc người cần đại diện hợp pháp.

HSSKĐT sẽ được triển khai theo 4 bước gồm: tạo lập thông tin hành chính; cập nhật dữ liệu sức khỏe; đồng bộ, hiển thị dữ liệu; và khai thác phục vụ người dân cũng như công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai thông qua hệ thống dashboard, gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

Việc triển khai HSSKĐT được kỳ vọng tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thụ động sang chủ động, dự phòng và liên tục theo vòng đời, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố.

(NLĐO)- Ngày 13-1, Bộ Tư pháp đã họp Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số.

[Infographic] - Bộ Công an đề xuất cách lấy điểm để trở thành công dân số

(NLĐO) - Bộ Công an đề xuất công dân số được phân làm 3 hạng, trong đó, công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên.

Công dân số và những lợi ích thấy rõ

Theo Bộ Công an, công dân số, xã hội số, chính phủ số là 3 trụ cột để phát triển kinh tế và đưa đất nước vào nhóm dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng

khám sức khỏe chuyển đổi số sở y tế định danh cá nhân ngành y tế công dân số hồ sơ sức khoẻ điện tử tra cứu bệnh án
