Thời sự

Người dân vùng lũ ở Đắk Lắk nhận được các khoản hỗ trợ gì?

Cao Nguyên

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ để người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Sáng 27-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra.

Hỗ trợ người dân Đắk Lắk sau mưa lũ: Các khoản hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vào Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ các gia đình có người tử vong trong mưa lũ

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngay khi vừa trải qua cơn bão số 13 với nhiều thiệt hại nặng nề, từ ngày 15 đến ngày 21-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, liên tục trên diện rộng. Trong và sau mưa lũ, các lực lượng đã đưa khoảng 11.300 hộ, với hơn 36.000 người dân đến nơi an toàn.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù đã có sự chủ động, quyết liệt, khẩn trương nhưng mưa đặc biệt lớn, kéo dài, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Đến hết ngày 26-11, toàn tỉnh đã ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích. Về tài sản, 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi và tài sản của người dân bị thiệt hại. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ nghèo, các hộ còn lại 1,5 triệu đồng/hộ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích 15 triệu đồng/người; bị thương nặng 5 triệu đồng/người. Đồng thời hỗ trợ chi phí tổ chức mai táng cho các hộ gia đình có người chết 25 triệu đồng/người.

Hỗ trợ gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn 10 triệu đồng; bị tốc mái thiệt hại từ 50% trở lên nhưng chưa hoàn toàn 5 triệu đồng; hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố 1 triệu đồng/hộ.

Người dân vùng lũ ở Đắk Lắk nhận được các khoản hỗ trợ gì? - Ảnh 1.

Người dân vùng lũ ở Đắk Lắk nhận được các khoản hỗ trợ gì? - Ảnh 2.

Quyên góp cho chương trình Trái tim miền Trung qua Zalopay

Tin liên quan

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Đợt mưa lũ mới nhất trong tuần qua đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Trong đó, ngành giáo dục các địa phương chịu tổn thất nghiêm trọng.

Nước mắt và lời hứa vượt qua mất mát

Ngày 26-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã về các xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ cho người dân vùng rốn lũ này.

hỗ trợ người dân người mất tích mưa lũ Đắk Lắk
