Người dân "xuyên không" cảm nhận không khí ngày Quốc khánh 2-9-1945

Chiều 20-8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) công bố dự án trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ.

Kích hoạt Dự án trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian 80 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động, trong tiếng vỗ tay, hưởng ứng của hàng vạn đồng bào và giơ tay thề bảo vệ Tổ quốc.

Người dân Hà Nội hào hứng trải nghiệm "xuyên không thời gian", cảm nhận không khí Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị phối hợp thực hiện dự án, chia sẻ tất cả những nguồn lực công nghệ của Học viện đều tập trung để khán giả có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hoá thân thành nhân chứng lịch sử và hòa mình vào không khí trang nghiêm mà đầy cảm xúc cùng với đồng bào, ngay giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Người dân "xuyên không" trải nghiệm khoảnh khắc trở về ngày 2-9-1945, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập



Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV, và các khách mời trải nghiệm khoảnh khắc trở về ngày 2-9-1945

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia, nhiều người đã tới xếp hàng dài hàng trăm mét từ sớm để chờ tham gia triển lãm. Không chỉ thế hệ trẻ, chương trình triển lãm còn thu hút nhiều du khách lớn tuổi và các em nhỏ tới tham gia trải nghiệm. Cho dù thời tiết khắc nghiệt mưa gió hay nóng bức, những hàng dài người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được tự mình chìm đắm trong thời khắc thiêng liêng.

Người dân Hà Nội hào hứng chụp ảnh tại sự kiện

Khách tham quan còn được trò chuyện, tương tác cùng biên tập viên ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo được trình chiếu sống động trong Holobox. Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2-9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.

Trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" không chỉ truyền cảm hứng về lòng yêu nước mà còn khẳng định tinh thần Việt qua cách ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử

Dự án trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa từ 8 giờ sáng 19-8 tới ngày 20-8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Sau Lễ công bố ngày 20-8, Ban tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân đến tham quan và trải nghiệm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 28-8 đến ngày 5-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).