Giải trí

Người đẹp "Gia đình là số một" làm cô dâu tháng 11

Minh Khuê

(NLĐO) – Minh tinh Park Jin-joo, từng tham gia nhiều phim: "Gia đình là số một", "Cô gái nhìn thấy mùi hương"…, tuyên bố sắp đám cưới.

Công ty quản lý của Park Jin-joo là Prain TPC ngày 20-10 ra thông cáo: "Vào ngày 30-11, Park Jin-joo sẽ kết hôn cùng người mà cô đã đồng hành, chung sức chung lòng vun đắp mối quan hệ bền chặt trong thời gian dài".

Người đẹp "Gia đình là số một" làm cô dâu tháng 11 - Ảnh 1.

Park Jin-joo lên xe hoa tháng 11

Đám cưới tổ chức riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Park Jin-joo sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn.

"Vì chú rể tương lai không phải là người nổi tiếng, chúng tôi mong quý vị thông cảm về tính chất riêng tư của sự kiện. Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm mà quý vị đã dành cho cô ấy và xin chân thành mong nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt và sự ủng hộ khi cô ấy bước vào chương mới của cuộc đời" – thông cáo của Prain TPC viết.

Park Jin-joo sinh năm 1988, hoạt động trong làng giải trí từ 2011 đến nay. Cô đã tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình. Một số phim gồm: "Hạnh phúc bất ngờ", "Đôi mắt thiên thần", "Khi nàng say giấc", "Khách sạn ma quái", "Điên thì có sao", "Sunny"…

Tin liên quan

Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi

Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi

(NLĐO) - Trần Kiều Ân đã đám cưới cùng thiếu gia Tằng Vỹ Xương sau thời gian dài đăng ký kết hôn. Đám cưới diễn ra trong không gian riêng tư, được bảo vệ nghiêm ngặt.

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng lên xe hoa?

(NLĐO) - Lý Nhược Đồng đăng ảnh mặc đầm cưới với nhan sắc rạng ngời trên trang cá nhân khiến người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, bà không phải kết hôn thật mà chỉ cưới trên màn ảnh cùng bạn diễn trẻ tuổi Hạ Cương.

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa

(NLĐO) – Minh tinh Hàn Quốc Kim Ok-bin, từng đóng nhiều phim trong đó có "Cô dâu Hà Nội", thông báo cưới vào tháng 11.

lên xe hoa Phim Gia đình là số một Park Jin-joo cô dâu tháng 11
