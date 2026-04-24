Kinh tế

Người dùng chú ý quy định mới về khung giờ tính giá điện

Lê Thúy

(NLĐO) - Khung giờ cao điểm sẽ được tính từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quy định mới về khung giờ tính giá điện - Ảnh 1.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia

Khung giờ cao điểm khi tính giá điện quy định thế nào?

Theo đó, khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Trước đó, khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia đang được quy định theo Thông tư số 16 năm 2014 của Bộ Công Thương. Theo đó, khung giờ cao điểm từ thứ Hai đến thứ Bảy vào các khung giờ như sau: Từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ); Chủ Nhật không có giờ cao điểm; khung giờ thấp điểm từ 22 - 4 giờ sáng ngày hôm qua (6 giờ).

Quyết định số 963 nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quy định.

Trước ngày 15-12 hàng năm hoặc khi xét thấy có sự thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường tại biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia, EVN báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia phối hợp với EVN trong việc cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến công suất, sản lượng, biểu đồ và các số liệu khác để phục vụ cho việc tính toán, quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trước ngày 15-12 hàng năm hoặc khi xét thấy có sự thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường tại biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm.

Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương lên tiếng về kiến nghị khẩn giá điện của Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết đã đề nghị EVN nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng giá điện sản xuất cho trung tâm dữ liệu.

Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC kiến nghị khẩn về giá điện

(NLĐO) - Các doanh nghiệp trên đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam giá điện Bộ Công Thương khung giờ tính giá điện giờ cao điểm tính giá điện
