Người hưởng lương hưu phải thông báo cho cơ quan BHXH khi chuyển nơi cư trú

Chiều 18-6, BHXH TPHCM thông tin theo quy định của Luật BHXH năm 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi đến cơ quan BHXH nơi đang thực hiện chi trả.

Khi thay đổi hình thức nhận hoặc đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú, người hưởng cần có văn bản gửi đến cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả

Theo đó, khi có thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hay nơi cư trú, người hưởng cần thông báo bằng văn bản (mẫu số 14-HSB), kê khai đầy đủ thông tin tài khoản mới và nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả, hoặc nộp cho cơ quan BHXH thông qua cổng dịch vụ công theo quy định.

Theo BHXH TPHCM, việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản nhận tiền giúp cơ quan BHXH chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đúng người, đúng tài khoản, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến chi trả không thành công hoặc chậm nhận chế độ.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chi trả không dùng tiền mặt, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

BHXH TPHCM khẳng định cơ quan BHXH không tiếp nhận thông tin thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc bất kỳ kênh giao tiếp không chính thức nào. Cơ quan BHXH cũng không yêu cầu người hưởng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập ứng dụng VssID hoặc xác thực tài khoản theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, đường link hay mã QR.



