Từ 1-7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%: Lịch chi trả ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ 1-7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%: Lịch chi trả ra sao?

D.Thu

(NLĐO) - Khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được nhận mức tăng 8% trong kỳ chi trả tháng 7 tới.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-2026 sẽ được triển khai theo quy định của BHXH Việt Nam. Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được nhận mức hưởng mới sau khi tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 7 - Ảnh 1.

Người hưởng lương hưu nhận tiền qua tài khoản cá nhân tại cây ATM. Ảnh minh hoạ

Theo quy định, lương hưu và trợ cấp BHXH được chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng. Do ngày 5-7-2026 rơi vào chủ nhật, việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được các địa phương triển khai theo hai nhóm thời gian: Từ ngày làm việc đầu tiên hoặc từ ngày làm việc thứ hai của tháng.

Nhóm địa phương chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp thực hiện chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng.

Riêng tại TP Hà Nội, việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện theo lịch chung của thành phố. Đối với người nhận bằng tiền mặt, BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả theo kế hoạch đã ban hành.

Đối với hình thức nhận tiền mặt, việc chi trả tại các điểm chi trả được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10-7, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Từ ngày 11 đến hết ngày 25-7, người hưởng có thể nhận tiền tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan BHXH lưu ý người hưởng cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân, để tránh ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu. Những trường hợp không thể trực tiếp nhận tiền có thể thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định.

BHXH Việt Nam cho biết hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người nhận từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn 1 triệu người nhận từ 6 đến dưới 10 triệu đồng; khoảng 1,35 triệu người nhận từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng.

Tin liên quan

Thiếu năm đóng BHXH, suy giảm sức khỏe có được hưởng lương hưu?

Thiếu năm đóng BHXH, suy giảm sức khỏe có được hưởng lương hưu?

(NLĐO) - Chưa đủ thời gian đóng BHXH, người lao động sẽ chưa được hưởng lương hưu ngay, nhưng vẫn có các phương án bảo đảm an sinh khi về già.

Nghỉ hưu sau 15 năm đóng BHXH, ngoài lương hưu còn được hưởng gì?

(NLĐO) - Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu với 15 năm đóng BHXH không chỉ nhận lương hưu hàng tháng mà còn được bảo đảm nhiều quyền lợi an sinh lâu dài.

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng?

(NLĐO) - Trước đợt điều chỉnh tăng lương hưu 8% từ ngày 1-7, cơ cấu mức hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

BHXH lương hưu tài khoản cá nhân trợ cấp lương cơ sở chi trả lương hưởng lương hưu lương hưu tháng 7 lịch chi trả lương hưu tháng 7
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo