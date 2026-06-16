Từ 1-7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%: Lịch chi trả ra sao?

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-2026 sẽ được triển khai theo quy định của BHXH Việt Nam. Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được nhận mức hưởng mới sau khi tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Người hưởng lương hưu nhận tiền qua tài khoản cá nhân tại cây ATM. Ảnh minh hoạ

Theo quy định, lương hưu và trợ cấp BHXH được chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng. Do ngày 5-7-2026 rơi vào chủ nhật, việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được các địa phương triển khai theo hai nhóm thời gian: Từ ngày làm việc đầu tiên hoặc từ ngày làm việc thứ hai của tháng.

Nhóm địa phương chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp thực hiện chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng.

Riêng tại TP Hà Nội, việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện theo lịch chung của thành phố. Đối với người nhận bằng tiền mặt, BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả theo kế hoạch đã ban hành.

Đối với hình thức nhận tiền mặt, việc chi trả tại các điểm chi trả được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10-7, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Từ ngày 11 đến hết ngày 25-7, người hưởng có thể nhận tiền tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan BHXH lưu ý người hưởng cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân, để tránh ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu. Những trường hợp không thể trực tiếp nhận tiền có thể thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định.

BHXH Việt Nam cho biết hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người nhận từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn 1 triệu người nhận từ 6 đến dưới 10 triệu đồng; khoảng 1,35 triệu người nhận từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng.