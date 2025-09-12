HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

MAI CHI

(NLĐO) - Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ước tính khoảng 1,5 triệu người

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ 1-7, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên (người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi), không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng mức BHYT bao nhiêu phần trăm? - Ảnh 1.

Người cao tuổi làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Tạo, TP HCM

Mức hưởng là 500.000 đồng/tháng và tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm. Ngoài khoản trợ cấp nêu trên, người hưởng trợ cấp hưu trí còn được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Về mức hưởng BHYT đối với người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tại văn bản gửi Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia nhằm bảo đảm quyền lợi ổn định và liên tục cho người dân mới đây, Bộ Y tế nêu rõ:

Đối với những người thuộc nhóm đang hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng (theo quy định pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội) trước đó chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1-7 thì tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng BHYT và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Các đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khác thực hiện theo quy định của Luật BHYT, cụ thể là mức hưởng 80%.

Theo Bộ Nội vụ, số người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi hiện nay ở nước ta là khoảng 1,854 triệu người. Trong đó, số đang hưởng lương hưu là 227.000 người, số đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật là 120.000 người. Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH ước tính khoảng 1,5 triệu người.

Với mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí thực hiện một năm là 9.046 tỉ đồng. Ước tính tổng kinh phí giai đoạn 2025-2030 là 40.500 tỉ đồng.


