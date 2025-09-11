Nhiều địa phương nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, từ 1-7, công dân Việt Nam đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện ở mức 500.000 đồng/tháng. Ảnh minh họa

Cụ thể, người từ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc có mức hưởng thấp hơn quy định, và đã gửi văn bản đề nghị, sẽ nhận 500.000 đồng/tháng.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 70 đến dưới 75 tuổi cũng được hưởng mức trợ cấp tương tự.

Nghị định quy định trường hợp đồng thời thuộc các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khác, người cao tuổi sẽ được hưởng chế độ cao hơn.

Ngoài ra, căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương, UBND các tỉnh/thành có thể trình HĐND cùng cấp hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thực hiện quy định này, đến nay một số địa phương đã triển khai mức trợ cấp cao hơn quy định của Chính phủ.

Cụ thể, HĐND TP HCM đã ban hành nghị quyết nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1-9.

Tỉnh Quảng Ninh quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 700.000 đồng/tháng, đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tăng 200.000 đồng/tháng.

Nhóm 70-75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo cũng được hưởng mức trợ cấp tương tự.

Như vậy, từ tháng 7-2025, khoảng 1,5 triệu người cao tuổi trên cả nước sẽ được nhận tối thiểu 500.000 đồng/tháng cùng thẻ BHYT miễn phí, giúp nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Để nhận trợ cấp, người cao tuổi hoặc người thân chỉ cần gửi văn bản đề nghị đến Chủ tịch UBND cấp xã. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, UBND cấp xã sẽ xem xét, xác thực thông tin và ra quyết định chi trả. Thời gian hưởng trợ cấp được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.