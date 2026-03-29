"Người lạ" trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị: Nếu gian lận, nhà thầu bị xử lý ra sao?

Trụ sở Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh về việc một cá nhân cho rằng mình "không liên quan" nhưng lại có tên trong hồ sơ dự thầu của gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng tại Quảng Trị, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm xác minh tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ dự thầu.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Vũ Xuân Hải - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Dương, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị - cho biết theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu tham gia đấu thầu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của toàn bộ thông tin và tài liệu trong hồ sơ dự thầu.

Trong hồ sơ dự thầu, nhân sự chủ chốt là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu khi tham gia các gói thầu xây lắp.

Trường hợp nhân sự được kê khai trong hồ sơ dự thầu nhưng không tham gia thực tế hoặc không có căn cứ chứng minh theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành xác minh để làm rõ.

Luật Đấu thầu cũng quy định nghiêm cấm hành vi gian lận trong đấu thầu, bao gồm việc làm giả hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

"Nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể xem xét hủy kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật" - Luật sư Hải nhận định.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Theo luật sư Hải, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận nhà thầu gian lận trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có thể báo cáo người có thẩm quyền để xem xét không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chấm dứt hợp đồng, xử lý bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc xem xét cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với đơn vị vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, Công ty TNHH Trung Du đã có đơn kiến nghị gửi Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (chủ đầu tư) - phản ánh dấu hiệu bất thường trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng gói thầu xây lắp: Dự án hoàn thiện nút giao, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh đường Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới), trị giá hơn 16,5 tỉ đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường Điện Biên Phủ, gồm: Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền, với giá trúng thầu khoảng 14,7 tỉ đồng.

Theo nội dung kiến nghị, trong hồ sơ dự thầu có kê khai một nhân sự là ông Hồ Bá Kh. (SN 1984, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) giữ vị trí cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công. Tuy nhiên, ông Kh. khẳng định bản thân không hề ký hợp đồng lao động và không tham gia dự án với Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc - đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu.

Theo tìm hiểu, ông Kh. hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, chuyên môn kỹ sư thủy lợi không phải chuyên ngành cầu đường.

Được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với các đơn vị và cá nhân liên quan để xác minh các thông tin liên quan đến hồ sơ dự thầu của gói thầu này.

Chủ đầu tư nói: "Trong liên danh, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm"? Trước đó, trao đổi với phóng viên về sự việc nêu trên, ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới - cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang xem xét nội dung kiến nghị theo quy định. Hiện gói thầu đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các bên đã thương thảo, ký kết hợp đồng. Theo ông Tịnh, đây là gói thầu do liên danh nhà thầu thực hiện nên nếu thành viên nào trong liên danh có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. "Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận Công ty Trường Phúc có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì phần công việc của đơn vị này trong hợp đồng sẽ bị vô hiệu, còn phần công việc của các thành viên khác trong liên danh vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định" – ông Tịnh cho biết. Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án này, đơn vị vẫn triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký. Khi có đầy đủ cơ sở xác định có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.



