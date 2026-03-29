"Người lạ" trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị: Nếu gian lận, nhà thầu bị xử lý ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Người lạ" trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị: Nếu gian lận, nhà thầu bị xử lý ra sao?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một cá nhân nói không liên quan nhưng lại có tên trong hồ sơ dự thầu gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị, đặt ra câu hỏi về tính trung thực của hồ sơ ?.

"Người lạ" trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị: Nếu gian lận, nhà thầu bị xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Trụ sở Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh về việc một cá nhân cho rằng mình "không liên quan" nhưng lại có tên trong hồ sơ dự thầu của gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng tại Quảng Trị, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm xác minh tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ dự thầu.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Vũ Xuân Hải - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Dương, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị - cho biết theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu tham gia đấu thầu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của toàn bộ thông tin và tài liệu trong hồ sơ dự thầu.

Trong hồ sơ dự thầu, nhân sự chủ chốt là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu khi tham gia các gói thầu xây lắp.

Trường hợp nhân sự được kê khai trong hồ sơ dự thầu nhưng không tham gia thực tế hoặc không có căn cứ chứng minh theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành xác minh để làm rõ.

Luật Đấu thầu cũng quy định nghiêm cấm hành vi gian lận trong đấu thầu, bao gồm việc làm giả hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

"Nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể xem xét hủy kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật" - Luật sư Hải nhận định.

"Người lạ" trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị: Nếu gian lận, nhà thầu bị xử lý ra sao? - Ảnh 2.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Theo luật sư Hải, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận nhà thầu gian lận trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có thể báo cáo người có thẩm quyền để xem xét không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chấm dứt hợp đồng, xử lý bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc xem xét cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với đơn vị vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, Công ty TNHH Trung Du đã có đơn kiến nghị gửi Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (chủ đầu tư) - phản ánh dấu hiệu bất thường trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng gói thầu xây lắp: Dự án hoàn thiện nút giao, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh đường Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới), trị giá hơn 16,5 tỉ đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường Điện Biên Phủ, gồm: Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền, với giá trúng thầu khoảng 14,7 tỉ đồng.

Theo nội dung kiến nghị, trong hồ sơ dự thầu có kê khai một nhân sự là ông Hồ Bá Kh. (SN 1984, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) giữ vị trí cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công. Tuy nhiên, ông Kh. khẳng định bản thân không hề ký hợp đồng lao động và không tham gia dự án với Công ty CP Xây dựng phát triển Trường Phúc - đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu.

Theo tìm hiểu, ông Kh. hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, chuyên môn kỹ sư thủy lợi không phải chuyên ngành cầu đường.

Được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với các đơn vị và cá nhân liên quan để xác minh các thông tin liên quan đến hồ sơ dự thầu của gói thầu này.

Chủ đầu tư nói: "Trong liên danh, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm"?

Trước đó, trao đổi với phóng viên về sự việc nêu trên, ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới - cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang xem xét nội dung kiến nghị theo quy định. Hiện gói thầu đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các bên đã thương thảo, ký kết hợp đồng.

Theo ông Tịnh, đây là gói thầu do liên danh nhà thầu thực hiện nên nếu thành viên nào trong liên danh có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

"Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận Công ty Trường Phúc có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu thì phần công việc của đơn vị này trong hợp đồng sẽ bị vô hiệu, còn phần công việc của các thành viên khác trong liên danh vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định" – ông Tịnh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án này, đơn vị vẫn triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký. Khi có đầy đủ cơ sở xác định có hành vi gian dối trong hồ sơ dự thầu, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

"Người lạ" có tên trong hồ sơ gói thầu 16,5 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề nghị làm rõ dấu hiệu bất thường về kê khai nhân sự trong hồ sơ một liên danh trúng gói thầu hơn 16,5 tỉ đồng tại Đồng Hới (Quảng Trị).

(NLĐO) - TAND tỉnh Quảng Bình quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung kết quả giám định tư pháp nhằm xác định thiệt hại trong vụ án mà nhóm lãnh đạo Ban Quản lý dự án bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

(NLĐO) – Nhận thấy kết quả giám định tư pháp do giám định viên cung cấp cho các cơ quan tố tụng là những văn bản photocopy, thiếu căn cứ pháp lý…, TAND tỉnh Quảng Bình quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo