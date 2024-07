Ngày 4-7, Phòng CSGT - Công an TP HCM cho biết Đội CSGT Nam Sài Gòn đã làm việc và lập biên bản xử phạt đối với người vi phạm giao thông trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với một đoạn clip ghi lại hình ảnh một ô tô mang biển số 51LD... đi vào đường cấm trên cầu Phú Mỹ. Hành động vi phạm luật giao thông này đã gây bức xúc và lo ngại cho nhiều người dân. Đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này cần được xử lý nghiêm minh để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường quan trọng của thành phố.

Người vi phạm làm việc tại Đội CSGT Nam Sài Gòn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung đoạn clip. Theo đó, lực lượng chức năng xác định đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 28-6 trên cầu Phú Mỹ (quận 7).

Sau khi xác định tình huống, Đội CSGT Nam Sài Gòn liên hệ với chủ phương tiện. Người này cho biết bản thân không phải là người điều khiển xe trong thời gian này. Do đó, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã mời cả chủ xe và người điều khiển xe đến trụ sở làm việc.

Theo đó, người điều khiển ô tô thời điểm này là một người đàn ông tên S., quốc tịch Hàn Quốc, hiện là giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 7.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, người vi phạm thừa nhận đã điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo cấm trên cầu Phú Mỹ như đoạn clip ghi lại. Ông S. nói rằng nguyên nhân vi phạm do lúc lên cầu Phú Mỹ, ông thấy lượng phương tiện đông, lưu thông chậm trong khi ông S. cần đến công trình ở tỉnh Bình Dương gấp. Ông này nhận thức được hành vi của mình và đồng ý với việc bị xử phạt.

Với lỗi vi phạm này, ông S. bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng.

Đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết việc xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm giao thông không chỉ bảo đảm an toàn cho các tuyến đường mà còn góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng CSGT và sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh cho TP HCM. Đội CSGT Nam Sài Gòn và các lực lượng chức năng khác luôn nỗ lực không ngừng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm như cầu Phú Mỹ.

Mới đây, Giám đốc Công an TP HCM Trung tướng Lê Hồng Nam, đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân chấp hành luật giao thông, đồng thời tích cực báo cáo vi phạm thông qua các kênh như trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đường dây nóng hoặc gửi thư bưu chính. Công an TP HCM cam kết bảo mật thông tin người cung cấp và mong muốn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ toàn thể người dân.