Thượng tọa Thích Nhật Từ lên tiếng thông tin cắt ghép, xuyên tạc trên mạng

Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải một clip về việc một cô gái lên tiếng tố cáo bị nhà sư nào đó quấy rối khi đi chùa.



Clip này xuất hiện trên Facebook vào ngày 14-1-2024. Tuy nhiên, những ngày qua một Youtuber đã cố tình ghép hình ảnh và tên thượng tọa Thích Nhật Từ (Trụ trì Chùa Giác Ngộ) vào clip.

Theo đó, đoạn clip với giọng cô gái nói rằng đi chùa thì có một đại đức nhờ đặt xe. Trong clip cô gái nói thầy có xin số điện thoại sau đó liên tục gọi điện lên chùa làm công quả. "Lúc lên chùa thì thầy lấy điện thoại ra chụp hình và sau đó liên tục gọi điện làm phiền, nhờ đi mua đồ và mời đi sinh nhật…" - cô gái nói.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết các trang mạng xã hội, bất chấp luật pháp và đạo đức, cố tình ghép ảnh và tên của ông vào clip cô gái. So với đoạn video gốc cô gái đăng tải thì các đối tượng đã cắt ghép và thêm chữ "Nhật" vào sau chữ "Thích" và dấu "..." trong lời nói của cô gái. Việc này nhằm mục đích gây hiểu lầm cô gái đang nói đến thượng tọa Thích Nhật Từ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Cùng với đó là những tiêu đề, ảnh thumbnail (ảnh bìa trên Youtube) gắn tên thượng tọa Thích Nhật Từ để suy diễn, hướng lái dư luận hiểu sai.

Thượng tọa Thích Nhật Từ nói: "Một số Youtuber ở nước ngoài, một số TikToker trong nước đã cố tình thông tin sai sự thật khi lồng clip cô gái và tạo ảnh avatar của tôi trên các trang mạng nhằm lái dư luận hiểu cô gái đang nói đến tôi. Trong clip cô gái nói ngôi chùa lớn nhất nhì trong khi Chùa Giác Ngộ nhỏ; cô gái nói đại đức đó ăn cơm chung cô gái trong nhà bếp trong khi bếp của chùa Giác Ngộ rất nhỏ và tôi chưa từng ăn cơm chung với bất kỳ người nào trong bếp của chùa.

Sân Chùa Giác Ngộ không có ghế đá như trong clip và một điều sai sự thật nữa là cô gái nói ông thầy đó mời cô dự sinh nhật của ông ấy ngày 20-11 trong khi sinh nhật của tôi vào ngày Rằm tháng 2 Âm lịch".

"Tôi sẽ gửi đơn đến Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP HCM), Sở Thông tin Truyền thông TP HCM, cùng các cơ quan chức năng khác nhờ can thiệp và ngăn chặn những thông tin vu khống, sai sự thật này" - thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết thêm.

Về vấn đề này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho biết: "Nếu bị vu khống, bị xúc phạm trên không gian mạng người dân cần thu thập chứng cứ và gởi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét xử lý những trang mạng, những cá nhân có hành vi xúc phạm đến danh dự, uy tín. Việc gán ghép có chủ ý nhắm đến hạ nhục uy tín cá nhân sẽ bị xử lý hành chính và xử lý hình sự với nhiều tội danh khác như Tội vu khống (điều 156); Tội làm nhục người khác (điều 155); Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân…"