Người lái xe dưới 18 tuổi có phải khám sức khoẻ?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng… Theo dự thảo thông tư, việc khám sức khỏe được thực hiện đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.



Dự thảo của Bộ Y tế quy định việc khám sức khỏe đối với người lái xe

Khám sức khỏe lái xe là một trong những điều kiện bắt buộc đối với người những muốn dự thi lái xe các hạng hoặc gia hạn giấy phép lái xe theo quy định.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy và người đủ 18 tuổi trở lên mới được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Vậy đối tượng đủ 16 tuổi trở lên có cần khám sức khỏe trước khi điều điều khiển xe gắn máy?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thành Công, Cục CSGT - Bộ Công an, cho biết hiện nay Luật mới chỉ quy định cấp giấy phép lái xe người đủ 18 tuổi trở lên. Như vậy, chỉ những đối tượng này mới phải khám sức khỏe trước khi cấp giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, điều 6 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định việc giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lực lượng CSGT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại cơ sở giáo dục đó.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng cấp học, ngành học.

Ông Công cho rằng với người đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy dù chưa có quy định khám sức khỏe nhưng trong quá trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng cần được tư vấn, khuyến khích việc đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia giao thông.

"Chúng tôi cũng khuyến nghị các gia đình, nhà trường quan tâm trong việc khám sức khỏe cho các cháu hoặc có thể kết hợp với các chương trình khám sức khỏe học đường. Hiện nay tỉ lệ điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, xe máy điện ở học sinh rất nhiều và thực tế đã ghi nhận không ít vụ tai nạn thương tâm là đối tượng học sinh. Do đó, bên cạnh việc kiến thức pháp luật, cũng cần khuyến cáo học sinh, cha mẹ, nhà trường lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe của học sinh"- ông Công nói.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Do vậy, học sinh cấp 2 (từ 11 - 15 tuổi) chưa đủ 16 tuổi không được điều khiển xe máy điện. Các bạn học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 dưới 16 tuổi có thể sử dụng xe đạp điện (vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/giờ) và được phép di chuyển trên đường.