TP HCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm luật giao thông

1-10 là ngày đầu cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh và người giao phương tiện cho cho các em chưa đủ điều kiện điều khiển. Đã có nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý

Tại quận 12 (TP HCM), tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông vẫn còn phổ biến. Sáng cùng ngày, Đội CSGT – Trật tự Công an quận 12 đã xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm trên các tuyến đường thuộc phường Đông Hưng Thuận, Tân Chánh Hiệp và Thạnh Lộc.



Nhiều học sinh trung học, dù chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy vẫn sử dụng phương tiện mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cc.

Đội CSGT - Trật tự Công an quận 12 xử lý học sinh vi phạm

Theo cán bộ xử lý, buổi sáng trước giờ vào học và buổi chiều sau giờ tan học là thời điểm lực lượng CSGT phát hiện nhiều vi phạm nhất. Nhiều em học sinh không có giấy phép lái xe nhưng vẫn tự điều khiển xe mô tô đến trường.

Đáng chú ý, một số phụ huynh giao xe cho con em mình dù biết các em chưa đủ điều kiện, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết từ nay đến hết ngày 31-10-2024, lực lượng CSGT TP HCM sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh.

Nội dung cao điểm nằm trong kế hoạch của Cục CSGT. Trước đó, ngày 27-9-2024, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 24-9-2024, Cục CSGT ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước.

Đợt cao điểm này, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý đối với người vi phạm ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, cũng như phụ huynh, người giám hộ và những người giao phương tiện cho học sinh khi các em chưa đủ điều kiện lái xe.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện và phụ huynh chở học sinh vi phạm quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh.



Trước đó, theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP HCM, từ ngày 1-9 đến 30-9-2024, lực lượng CSGT TP HCM đã xử lý 1.311 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, 313 trường hợp bị phạt vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên chiếm tới 898 trường hợp, với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; điều khiển mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; không có giấy phép lái xe…