Người làm báo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại thành phố góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong chủ trì.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Tăng Hữu Phong cho biết chủ đề của Đại hội lần này tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa được mong muốn phát triển của thành phố trong 5 năm tới.

Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của TP HCM, vừa gầy dựng vừa xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, vừa thực hiện nhiệm vụ trong một không gian cực kỳ rộng mở. Vấn đề của Đại hội lần này là tìm ra giải pháp để khai thác được các tiềm lực, giúp TP HCM phát triển mạnh mẽ hơn.

Hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại thành phố góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Góp ý tại hội nghị, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết trong đời sống chính trị, văn hóa của cả nước, báo chí TP HCM đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó, ông Tô Đình Tuân đề xuất trong Văn kiện Đại hội cần bổ sung về lĩnh vực văn hóa và báo chí.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân góp ý tại hội nghị

Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội cũng dành dung lượng đề cập đến việc xây dựng chiến lược truyền thông về TP HCM trong bối cảnh mới, đưa hình ảnh thành phố không chỉ lan tỏa trong nước mà còn đến với bạn bè quốc tế.

"TP HCM mới có nhiều lợi thế mà không phải đô thị nào trong khu vực và trên thế giới cũng có được. TP HCM mới có rừng, có biển, có cảng... hội đủ các yếu tố để có thể đẩy mạnh, xây dựng và phát triển TP HCM một cách mạnh mẽ trong tương lai. Do đó, cũng cần đưa hình ảnh của TP HCM mới ra với thế giới. Đây là một trong những yếu tố giúp TP HCM tăng tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và khách du lịch đến với thành phố trong tương lai" - ông Tô Đình Tuân phân tích.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, bày tỏ thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội.

Ông Lê Thế Chữ kiến nghị trong các chương trình trọng điểm của thành phố ở giai đoạn tới phải có chương trình liên quan tới nâng cao năng lực, chất lượng của chính quyền. TP HCM tự hào là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Do đó các chương trình thiết thân với người dân cũng phải nằm trong những chương trình lớn của thành phố.

Tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên Đức Trung góp ý tại hội nghị

Tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên Đức Trung cho biết khi hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM (cũ) để hình thành TP HCM mới tạo ra không gian phát triển rất lớn. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với TP HCM trong giai đoạn phát triển tới.

Ông Đức Trung đề xuất trong nhiệm kỳ tới, TP HCM sẽ xây dựng cầu vượt biển nối từ Cần Giờ đến Vũng Tàu. "Khi cầu vượt biển này hoàn thành, người dân chỉ mất khoảng 30 phút để đi từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu. Công trình cũng sẽ giúp mở ra không gian phát triển không chỉ về du lịch và còn về dịch vụ, logistics..." - ông Đức Trung chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng bày tỏ đồng tình với nhiều góp ý được các đại biểu nêu ra tại hội nghị. Đồng thời, cảm ơn các đại biểu đã quan tâm, đóng góp những ý kiến chất lượng, sâu sắc. Qua đó góp phần giúp cho TP HCM sớm hoàn thiện văn kiện, đóng góp tích cực cho thành công chung của kỳ đại hội sắp tới.