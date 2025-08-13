HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

TP HCM đang ở giai đoạn lịch sử "có một không hai"

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, khẳng định thành phố đang ở giai đoạn lịch sử, cần tận dụng cơ hội để kiến tạo nền tảng phát triển

Ngày 13-8, HĐND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TP HCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Không gian mới là tiền đề để TP HCM bứt phá

Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận đây là giai đoạn lịch sử, có một không hai của thành phố.

Theo bà, văn kiện đại hội lần này có sứ mệnh kiến tạo nền tảng bền vững cho tương lai của TP HCM - một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng với vị thế trung tâm, TP HCM cần tiên phong xây dựng mô hình đô thị thông minh, bền vững, góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ: TP HCM đang ở giai đoạn lịch sử "có một không hai" - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Để làm được điều này, thành phố không chỉ cần một đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy chiến lược, tầm nhìn quốc tế, năng lực quản trị hiện đại và khả năng làm việc trong môi trường số. Đây là yêu cầu cấp bách để điều hành một siêu đô thị thành công.

Đồng thời cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung như tinh thần Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị. Thiếu cơ chế này, tinh thần tiên phong, sáng tạo sẽ khó được phát huy một cách mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho hay văn kiện xác định rõ sự hợp nhất ba địa phương đã tạo nên thực thể kinh tế - hành chính đặc biệt với không gian phát triển mới chưa từng có. Không gian phát triển mới này không chỉ là sự cộng gộp về mặt địa lý, dân số, GRDP mà là không gian của sự liên kết, hỗ trợ.

Đó là nơi các thế mạnh riêng về tài chính, công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao của TP HCM, công nghiệp chế biến của Bình Dương, kinh tế biển, cảng biển của Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cộng hưởng để tạo ra sức mạnh vượt trội.

Đó còn là không gian thể chế, nơi các thể chế, chính sách đặc thù như Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội có thể áp dụng trên quy mô lớn hơn để giải phóng nguồn lực.

"Không gian phát triển mới này chính là tiền đề để TP HCM hiện thực hóa vai trò là cực tăng trưởng quốc gia, là trung tâm kinh tế có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á" – bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Tháo điểm nghẽn hạ tầng giao thông

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến khác của các đại biểu về vấn đề giao thông, đô thị, văn hóa, xã hội…

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh góp ý văn kiện cần đánh giá thêm mặt thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, bất cập liên quan đến chính sách để có đề xuất chính sách, cơ chế đột phá cho TP HCM sau sáp nhập phát triển tốt nhất.

- Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Liên quan thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Lê Ngọc Thanh đề xuất cần có chương trình đột phá phát triển xã, phường, đặc khu.

Trong đó các xã, phường sẽ phát huy nội lực của địa phương; chú trọng phát triển hạ tầng, khả năng liên kết vùng, liên kết nhóm vệ tinh cũ với 168 phường, xã, đặc khu mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, cho rằng TP HCM cần tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn hạ tầng giao thông ở cửa ngõ với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, cần có sự đột phá trọng tâm về hạ tầng giao thông ở các nút giao này để thông tuyến nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân và cả cán bộ, công chức đi làm sau khi đã sáp nhập.

