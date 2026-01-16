Trước thông tin ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 nhân viên của công ty bị khởi tố, tạm giam do liên quan đến vụ mua bán gần 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, hoạt động sản xuất tạm dừng 14 ngày (từ 13-1 đến hết ngày 28-1), người lao động (NLĐ) của doanh nghiệp này lo lắng liệu có được thưởng Tết Nguyên đán?

Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Ngày 15-1, đại diện Công đoàn Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho biết ngoài việc chi trả lương, thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định của pháp luật, NLĐ vẫn sẽ nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026 (tùy tình hình sản xuất kinh doanh từng năm, thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản).

Theo thông tin từ Công đoàn cơ sở, Công ty CP đồ hộp Hạ Long có 650 lao động. Trong thời gian công ty tạm dừng sản xuất, toàn bộ NLĐ khối sản xuất nghỉ ngừng việc. Khối hỗ trợ, khối kinh doanh nghỉ ngừng việc hoặc nghỉ luân phiên căn cứ theo công việc thực tế.

Về chế độ, quyền lợi trong thời gian ngừng việc, NLĐ làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc là 3,7 triệu đồng/người/tháng. NLĐ làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng tiền lương ngừng việc là 5,310 triệu đồng/người/tháng. BHXH, BHTN, BHYT và các phúc lợi khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

"Công đoàn cơ sở vẫn đang nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, NLĐ. Cán bộ, công nhân viên công ty đều là những người đã gắn bó với doanh nghiệp 30-40 năm nên tư tưởng cơ bản ổn định, đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn này. Công ty cũng thông báo để NLĐ trong thời gian ngừng việc vẫn giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng quay trở lại làm việc trong trường hợp cần thiết" - đại diện công đoàn cơ sở cho hay.

Vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng cũng đã làm việc với phía doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các bên liên quan nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án bố trí NLĐ của doanh nghiệp trong thời gian tới để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của NLĐ, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng, cùng với bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, qua sự việc này, LĐLĐ thành phố cũng sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của NLĐ trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, bảo vệ sức khỏe chính bản thân NLĐ cũng như sức khỏe của cộng đồng, xã hội.

Liên quan đến vụ án này, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-1, Trần Thị Hương (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng), là Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động - Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác để nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cùng với Trần Thị Hương, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng), là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng - Phòng Bán hàng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 14-1, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Lê Nhật Huy và Trần Thị Hương về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Cùng ngày 14-1, Viện cũng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp này là Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự để phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến 130 tấn thịt lợn bị nhiễm dịch tả heo châu Phi được phát hiện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.