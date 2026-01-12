Yêu cầu triệu hồi lô hàng đồ hộp Hạ Long không an toàn

Công văn của Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Sở Nông nghiệp và môi trường TP Hải Phòng nêu rõ qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cơ quan Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi và khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc, bao gồm thông tin về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay.
Các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất triệu hồi đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn theo quy định và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm hiện nay.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong việc điều tra truy xuất, xử lý vi phạm, triệu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn khi có đề nghị phối hợp trong phạm vi, chức năng quản lý.
Sở cũng cần có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn các quy định và biện pháp kiểm soát, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh động, thực vật.
"Sở có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND cấp xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cơ quan quản lý trên địa bàn, các hoạt động hậu kiểm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định" - Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường chỉ đạo.
