Lao động

Người lao động được hưởng nhiều phúc lợi trong tháng 5 - Tháng Công nhân

T.Nga

(NLĐO)- Công đoàn phường Chánh Hưng (TPHCM) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nhằm mang lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Tại hội nghị triển khai nội dung trọng tâm trong Tháng Công nhân 2026 vào chiều 15-4, Công đoàn phường Chánh Hưng, TPHCM đã thực hiện ký kết kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2026 với 4 đơn vị gồm Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp; Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng; Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Tươi Mart; Công ty TNHH Gạo Kim Sáng.

Phường Chánh Hưng: Người lao động được hưởng nhiều phúc lợi trong tháng 5- Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn phường Chánh Hưng ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2026

Nội dung ký kết với các cơ sở y tế nhằm thực hiện các chương trình truyền thông về sức khỏe đồng thời tổ chức các đợt khám sức khỏe miễn phí cung cấp dịch vụ khám chuyên sâu với chi phí tiết kiệm hơn cho người lao động, trong đó có mở rộng với đoàn viên, người lao động khu vực phi chính thức, nhất là trong Tháng Công nhân. Qua đó, giúp người lao động chủ động phát hiện các nguy cơ bệnh tật từ sớm để có hướng điều trị kịp thời.

Việc ký kết với doanh nghiệp nhằm tổ chức các "Điểm phúc lợi đoàn viên" bán hàng lưu động tại các doanh nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ đông công nhân và cung cấp các nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của đoàn viên, người lao động với giá thấp hơn thị trường từ 5%-40%.

Phường Chánh Hưng: Người lao động được hưởng nhiều phúc lợi trong tháng 5- Tháng Công nhân - Ảnh 2.

Thông qua chương trình phúc lợi đoàn viên, người lao động sẽ đu

"Mục tiêu của chương trình nhằm nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cũng như nâng cao đời sống công nhân, lực lượng lao động, đặc biệt là đối tượng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường"- bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Chủ tịch Công đoàn phường cho hay.

Ngoài chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân 2026, Công đoàn phường Chánh Hưng còn tổ chức nhiều hoạt động đáng ý khác như "Ngày hội kỹ năng lao động - việc làm bền vững"; chương trình "Cảm ơn người lao động"; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất chất lượng; Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động…

Dành nguồn lực để tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2026

Dành nguồn lực để tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2026

(NLĐO) - Hoạt động Tháng Công nhân phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở

Tháng Công nhân 2026: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

(NLĐO) - Các hoạt động trong Tháng Công nhân phải thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh

Hàng trăm ngàn lượt đoàn viên - lao động hưởng lợi từ Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 17 đã lan tỏa đến cơ sở với nhiều hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên - lao động

