Tháng Công nhân 2026: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Ngày 17-3, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

CNVC-LĐ TPHCM được hỗ trợ mua hàng giảm giá tại phiên chợ nghĩa tình do tổ chức Công đoàn TP tổ chức trong Tháng Công nhân. Ảnh: Thanh Nga

Theo kế hoạch, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; qua đó thúc đẩy sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.

Tổ chức thiết thực các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 , có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Hoạt động phải thiết thực, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Hoạt động Tháng Công nhân phải thiết thực, lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng triển khai, chuyển đổi số làm công cụ, hiệu quả thực chất làm thước đo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, đề xuất với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị)

Phấn đấu có từ 70% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên trở lên triển khai ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, được lan tỏa trên báo chí, truyền thông.

Phấn đấu có 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động; trong đó có ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Về nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức Chương trình "Đối thoại tháng 5" và Diễn đàn "Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động" và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ; lao động bị giảm giờ làm, thu nhập không ổn định; cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tổ chức các gian hàng phúc lợi Công đoàn, chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"; tổ chức Ngày hội gia đình công nhân, ngày hội văn hóa công nhân; tổ chức các giải thể thao cho công nhân, lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp…

Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình "Ngày hội kỹ năng - việc làm bền vững", bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng ngành, địa phương.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức phát động, chỉ đạo công đoàn cơ sở thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động phù hợp với thực tiễn địa phương, ngành, đơn vị. Các cấp công đoàn đăng ký, triển khai các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031...

Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tổ chức khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026.



