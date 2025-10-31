Người lao động nào được tặng vé tàu, máy bay về quê dịp Tết?

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Chuyến tàu Công đoàn và Chuyến bay Công đoàn năm 2026, hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đối tượng được lựa chọn tặng vé tàu, vé máy bay dịp Tết năm nay là đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mất việc hoặc nợ lương, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công, hoặc có thành tích xuất sắc trong sản xuất, hoạt động Công đoàn giai đoạn 2020–2025.

Chương trình Chuyến tàu mùa Xuân do LĐLĐ TP HCM tổ chức, qua đó hỗ trợ vé tàu cho công nhân lao động và người thân về quê đón Tết

Theo kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phân bổ 2.000 vé tàu hai chiều (cùng 2.000 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất) và 500 vé máy bay một chiều ( cùng 500 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất) cho LĐLĐ TP HCM, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh.

Với đoàn viên - lao động được tặng vé tàu thì được đăng ký đi kèm không quá 3 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con) còn trường hợp được tặng vé máy bay thì được đi kèm 1 người (chồng/vợ, bố, mẹ, con).

Trước khi đoàn viên - lao động khởi hành về quê, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các LĐLĐ địa phương và Công đoàn ngành sẽ trực tiếp gặp gỡ, trao quà và chúc Tết người lao động.

Kinh phí để tổ chức chương trình được lấy từ nguồn tài chính Công đoàn cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam; nguồn xã hội hóa; sự hỗ trợ của các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhiều đơn vị tại địa phương cũng chủ động tổ chức xe đưa đón, hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi ở đến sân bay, nhà ga, giúp đoàn viên an tâm về quê.

Đặc biệt, năm nay, đồng hành cùng người lao động trên hành trình trở về quê hương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ xem xét giảm ít nhất 10% giá vé cho đoàn viên, người lao động đi lại trong dịp Tết .