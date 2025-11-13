HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Người lao động nước ngoài cần biết gì về quy định đóng BHXH mới?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng BHXH bắt buộc, trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn theo quy định mới.

Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định rõ hơn việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài không phải tham gia BHXH bắt buộc trong những trường hợp nào? - Ảnh 1.

Theo BHXH Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên sẽ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc

Theo BHXH Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên sẽ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, luật mới cũng nêu rõ một số trường hợp ngoại lệ không phải đóng BHXH tại Việt Nam.

Cụ thể, người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc được doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc nhưng vẫn thuộc biên chế của đơn vị cử đi, sẽ không phải đóng BHXH tại Việt Nam. Ngoài ra, với những quốc gia đã ký hiệp định song phương hoặc điều ước quốc tế về BHXH với Việt Nam, người lao động nước ngoài nếu đã được xác nhận đang tham gia BHXH ở nước sở tại (như trường hợp lao động Hàn Quốc) thì khi sang Việt Nam làm việc cũng được miễn đóng BHXH bắt buộc.

Người lao động nước ngoài không phải tham gia BHXH bắt buộc trong những trường hợp nào? - Ảnh 2.

Công ty TNHH Dow Chemical (phường Phú Nhuận)

So với Luật BHXH năm 2014, điểm mới đáng chú ý là đã bỏ yêu cầu về giấy phép hành nghề. Theo quy định cũ, người lao động nước ngoài chỉ được tham gia BHXH nếu có hợp đồng từ 12 tháng trở lên và có giấy phép hành nghề hoặc giấy phép lao động. Trong khi đó, Luật mới chỉ yêu cầu hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, không phụ thuộc vào điều kiện về giấy phép hành nghề.

Mặc dù được miễn đóng BHXH trong một số trường hợp, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài vẫn phải tuân thủ quy định về lao động, trong đó có yêu cầu bắt buộc về giấy phép lao động khi ký kết và thực hiện hợp đồng.

img

Công ty TNHH RBA (phường Tân Định)

Theo quy định mới, người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ như người lao động trong nước, gồm: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Về mức đóng, tổng cộng người lao động và người sử dụng lao động phải trích 25% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH mỗi tháng. Trong đó, người lao động nước ngoài đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn người sử dụng lao động đóng 17% (gồm 3% cho quỹ ốm đau, thai sản và 14% cho quỹ hưu trí, tử tuất).

Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo sự minh bạch, công bằng và phù hợp hơn với đặc thù của nhóm lao động nước ngoài, đồng thời góp phần đảm bảo quyền lợi an sinh cho họ khi làm việc tại Việt Nam.

