Thời sự

Người lao động phơi mình dưới cái nắng bỏng rát 40 độ C

Tuấn Minh

(NLĐO) - Dưới cái nắng đỉnh điểm có lúc hơn 40 độ C, công nhân, người lao động ở Thanh Hóa vẫn căng mình mưu sinh trên công trường

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Thanh Hoá nắng nóng, nhiệt độ liên tục tăng cao, chạm ngưỡng hơn 40 độ C, thậm chí nền nhiệt ngoài trời có lúc lên 41-42 độ C khiến mặt đường bỏng rát, hơi nóng hắt lên như thiêu đốt.

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 1.

Dưới nền nhiệt tăng cao, công nhân, người lao động làm việc trên các công trường vẫn căng mình mưu sinh. 

Nhiều công nhân, lao động đã trang bị quần áo, đồ bảo hộ nhưng vẫn không thể tránh được cái nắng như thiêu đốt những ngày cuối tháng 5.

Hình ảnh người lao động mưu sinh dưới nắng nóng trên 40 độ C:

Thanh Hóa trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, nền nhiệt có lúc vượt 40 độ C

Thanh Hóa trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, nền nhiệt có lúc vượt 40 độ C

Dưới nắng nóng gay gắt, công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên các công trường

Dưới nắng nóng gay gắt, công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên các công trường

Công nhân thi công đường làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 5.

Công nhân thi công đường làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 6.

Thời tiết nắng nóng cộng hưởng với hơi nóng từ nhựa đường khiến nhiệt độ có lúc chạm ngưỡng 50 độ C

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 7.

Việc thi công nhựa đường không thể kéo dài quá lâu trong ngày bởi vật liệu cần được xử lý đúng thời điểm để bảo đảm chất lượng mặt đường. Vì vậy, dù nắng nóng đến đâu, công nhân vẫn phải làm việc liên tục nhiều giờ ngoài trời

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 8.
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 9.
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 10.

Đủ các kiểu trang bị bảo hộ để tránh cái nắng bỏng rát

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 11.
Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 12.

Để có những con đường khang trang, sạch đẹp, những giọt mồ hôi của người lao động vẫn âm thầm rơi trong những ngày hè bỏng rát

Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 13.

Làm việc trong môi trường khắc nghiệt khiến sức khỏe công nhân giảm sút, không ít trường hợp bị mất nước, say nắng, tụt huyết áp do phải làm việc liên tục ngoài trời


Người lao động mưu sinh dưới cái nắng bóng rát 40 độ C - Ảnh 14.

Dù công việc nặng nhọc, vất vả, thế nhưng công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên công trường, bởi đằng sau những giọt mồ hôi của họ là cả một gia đình, với cơm áo, gạo tiền.

 

Người lao động chật vật mưu sinh giữa "chảo lửa" 40 độ C Hà Nội

(NLĐO)- Hai ngày qua, Thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt tới 40 độ C khiến những người lao động ngoài trời phải chật vật chống chọi.

Vỉa hè cửa ngõ phía Tây TP HCM: Dẹp "điểm nóng", mở đường mưu sinh

Trật tự đô thị sẽ khó duy trì bền vững nếu chỉ quản lý bằng cấm đoán mà bỏ quên lằn ranh sinh kế của những người buôn bán nhỏ

Mưu sinh giữa ngày nắng nóng

Nền nhiệt tại TP HCM liên tục duy trì ở mức cao. Hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường khiến không ít lao động phải chật vật ứng phó để mưu sinh

