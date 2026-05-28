Người lao động phơi mình dưới cái nắng bỏng rát 40 độ C

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Thanh Hoá nắng nóng, nhiệt độ liên tục tăng cao, chạm ngưỡng hơn 40 độ C, thậm chí nền nhiệt ngoài trời có lúc lên 41-42 độ C khiến mặt đường bỏng rát, hơi nóng hắt lên như thiêu đốt.

Dưới nền nhiệt tăng cao, công nhân, người lao động làm việc trên các công trường vẫn căng mình mưu sinh.

Nhiều công nhân, lao động đã trang bị quần áo, đồ bảo hộ nhưng vẫn không thể tránh được cái nắng như thiêu đốt những ngày cuối tháng 5.

Hình ảnh người lao động mưu sinh dưới nắng nóng trên 40 độ C:

Thanh Hóa trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, nền nhiệt có lúc vượt 40 độ C

Dưới nắng nóng gay gắt, công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên các công trường

Công nhân thi công đường làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả

Thời tiết nắng nóng cộng hưởng với hơi nóng từ nhựa đường khiến nhiệt độ có lúc chạm ngưỡng 50 độ C

Việc thi công nhựa đường không thể kéo dài quá lâu trong ngày bởi vật liệu cần được xử lý đúng thời điểm để bảo đảm chất lượng mặt đường. Vì vậy, dù nắng nóng đến đâu, công nhân vẫn phải làm việc liên tục nhiều giờ ngoài trời

Đủ các kiểu trang bị bảo hộ để tránh cái nắng bỏng rát

Để có những con đường khang trang, sạch đẹp, những giọt mồ hôi của người lao động vẫn âm thầm rơi trong những ngày hè bỏng rát

Làm việc trong môi trường khắc nghiệt khiến sức khỏe công nhân giảm sút, không ít trường hợp bị mất nước, say nắng, tụt huyết áp do phải làm việc liên tục ngoài trời



