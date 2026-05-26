Thời sự

Nông dân đẫm mồ hôi mưu sinh trên đồng ruộng nắng như đổ lửa hơn 40 độ C

Tuấn Minh

(NLĐO) - Thanh Hóa đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có lúc nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, khiến nông dân chật vật mưu sinh dưới nắng như đổ lửa.

Những ngày cuối tháng 5 này, cả nước đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Nông dân Thanh Hóa mưu sinh trên cánh đồng dứa dưới cái nắng như đổ lửa, trên 40 độ C

Tại Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt gần như bao phủ khắp mọi nơi, song đây cũng là thời điểm các vựa dứa (trái thơm) ở một số xã trên địa bàn các xã, phường Tống Sơn, Hà Long, Quang Trung, Bỉm Sơn… bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù nền nhiệt cao, nhưng nông dân nơi đây vẫn miệt mài ra đồng mưu sinh.

Nắng nóng cũng là thời điểm người dân vựa muối xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa bước vào vụ muối mới. Dưới nền nhiệt bỏng rát, hơi nóng từ những cánh đồng muối bốc lên mặn chát, diêm dân nơi đây vẫn cần mẫn trên cánh đồng để làm ra những hạt muối trắng.

Những cánh đồng dứa bạt ngàn tại các xã Tống Sơn, Hà Long và phường Quang Trung, Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào vụ thu hoạch

Dưới cái nắng chang chang, người nông dân vẫn miệt mài thu hoạch dứa. Người hái dứa, người phân loại cho vào sọt để gùi tới nơi tập kết

Những chiếc sọt đầy nặng từ 50-80 kg được những người đàn ông khỏe mạnh vác trên vai đưa tới các điểm tập kết để chủ vườn bán cho thương lái. Công việc nặng nhọc, dưới cái nắng như nung, nông dân vẫn cần mẫn mưu sinh

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cháy sạm của người lao động trên cánh đồng dứa

Dứa được thương lái đến tận vườn thu gom, mang đi khắp nơi tiêu thụ

Theo người dân, dứa năm nay cho năng suất cao, thế nhưng giá cả thấp hơn năm trước.

Dưới cái nắng bỏng rát, diêm dân ở xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa vẫn miệt mài trên cánh đồng muối

Nghề làm muối là một nghề rất vất vả, trời càng nắng to, người làm muối lại càng vui, bởi có nắng muối kết tinh mới nhanh sản lượng mới được cao. Trải qua khoảng 300 năm hình thành và phát triển, nghề làm muối ở xã Hoa Lộc vẫn được nhiều diêm dân gìn giữ như một phần ký ức và sinh kế của vùng ven biển

Là một nghề cơ cực, phải phơi mình dưới cái nắng chang chang, nên đến nay nghề muối ở xã Hoa Lộc còn rất ít người bám nghề, chủ yếu là người cao tuổi, không có công việc ổn định.

Dù vất vả, nhưng những người bám trụ với nghề vẫn cần mẫn mưu sinh, bất chấp cái nắng "cháy da, cháy thịt" trong những ngày nền nhiệt trên dưới 40 độ C.

Nền nhiệt tại TP HCM liên tục duy trì ở mức cao. Hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường khiến không ít lao động phải chật vật ứng phó để mưu sinh

VIDEO: Nhiệt độ TPHCM đạt ngưỡng 38°C, người dân nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng gắt

(NLĐO) - Những ngày đầu tháng 4-2026, các tỉnh Nam bộ bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, nhiệt độ TPHCM liên tục duy trì ở mức 37-38°C.

Nghề mưu sinh kỳ lạ giữa trời nắng chang chang

(NLĐO)- Với diêm dân, nghề mưu sinh "phơi nước biển" trời càng nắng to họ lại rất vui khi sự mặn mòi của biển sẽ được kết tinh thành những hạt muối trắng

