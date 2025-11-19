Người mắc những bệnh lý nào không được lái tàu hỏa?

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký ban hành Thông tư 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu hỏa. Ảnh minh họa

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe tuân thủ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng đúng biểu mẫu, cấp giấy khám sức khỏe với đầy đủ thông tin theo phụ lục 02, 03 của Thông tư và cập nhật hồ sơ theo điều 5 Thông tư 36/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe và cơ sở dữ liệu sức khỏe.

Thông tư 42 quy định các trường hợp không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đường sắt, gồm: Người có bệnh lý tâm thần đã điều trị ổn định nhưng chưa đủ 24 tháng.

Người bị động kinh; liệt vận động một chi trở lên; hội chứng ngoại tháp; rối loạn cảm giác; chóng mặt do bệnh lý.

Thị lực từng mắt không đạt (mắt tốt <8/10, mắt kém <5/10 dù đã chỉnh kính); tật khúc xạ nặng (>+5D hoặc >–8D); thị trường thu hẹp; rối loạn nhận biết màu; song thị; các bệnh gây chói sáng; quáng gà.

Thính lực kém (nghe nói thường dưới 4 m hoặc nói thầm dưới 0,4 m, kể cả dùng máy trợ thính). Người bị tăng huyết áp nặng; huyết áp thấp có triệu chứng; bệnh lý mạch máu ảnh hưởng vận hành; rối loạn nhịp nặng; block nhĩ thất; đau thắt ngực; suy tim độ II trở lên; sau can thiệp mạch vành; ghép tim.

Người có tình trạng khó thở mức độ II trở lên; hen phế quản kiểm soát kém; lao phổi còn lây. Người bị dính/cứng khớp lớn; khớp giả; gù, vẹo cột sống nặng; chênh chiều dài chi ≥5 cm; cụt hoặc mất chức năng ngón tay, bàn chân; người bị đái tháo đường có tiền sử hôn mê trong vòng một tháng.

Người dùng ma túy; sử dụng rượu khi khám định kỳ; dùng thuốc ảnh hưởng tỉnh táo; lạm dụng chất kích thần, gây ảo giác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Khi các văn bản dẫn chiếu được sửa đổi hoặc thay thế, việc thực hiện sẽ theo quy định mới. Thông tư 12/2018/TT-BYT hết hiệu lực kể từ thời điểm này.