Người mắc những bệnh lý nào không được lái tàu hỏa?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người mắc những bệnh lý nào không được lái tàu hỏa?

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế ban hành quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái tàu, nêu rõ nhiều bệnh lý khiến người điều khiển phương tiện đường sắt không đủ điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký ban hành Thông tư 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu hỏa - Ảnh 1.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu hỏa. Ảnh minh họa

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe tuân thủ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng đúng biểu mẫu, cấp giấy khám sức khỏe với đầy đủ thông tin theo phụ lục 02, 03 của Thông tư và cập nhật hồ sơ theo điều 5 Thông tư 36/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe và cơ sở dữ liệu sức khỏe.

Thông tư 42 quy định các trường hợp không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đường sắt, gồm: Người có bệnh lý tâm thần đã điều trị ổn định nhưng chưa đủ 24 tháng.

Người bị động kinh; liệt vận động một chi trở lên; hội chứng ngoại tháp; rối loạn cảm giác; chóng mặt do bệnh lý.

Thị lực từng mắt không đạt (mắt tốt <8/10, mắt kém <5/10 dù đã chỉnh kính); tật khúc xạ nặng (>+5D hoặc >–8D); thị trường thu hẹp; rối loạn nhận biết màu; song thị; các bệnh gây chói sáng; quáng gà.

Thính lực kém (nghe nói thường dưới 4 m hoặc nói thầm dưới 0,4 m, kể cả dùng máy trợ thính). Người bị tăng huyết áp nặng; huyết áp thấp có triệu chứng; bệnh lý mạch máu ảnh hưởng vận hành; rối loạn nhịp nặng; block nhĩ thất; đau thắt ngực; suy tim độ II trở lên; sau can thiệp mạch vành; ghép tim.

Người có tình trạng khó thở mức độ II trở lên; hen phế quản kiểm soát kém; lao phổi còn lây. Người bị dính/cứng khớp lớn; khớp giả; gù, vẹo cột sống nặng; chênh chiều dài chi ≥5 cm; cụt hoặc mất chức năng ngón tay, bàn chân; người bị đái tháo đường có tiền sử hôn mê trong vòng một tháng.

Người dùng ma túy; sử dụng rượu khi khám định kỳ; dùng thuốc ảnh hưởng tỉnh táo; lạm dụng chất kích thần, gây ảo giác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Khi các văn bản dẫn chiếu được sửa đổi hoặc thay thế, việc thực hiện sẽ theo quy định mới. Thông tư 12/2018/TT-BYT hết hiệu lực kể từ thời điểm này.

Tin liên quan

Hy hữu: 1 mắt hỏng, không nhìn thấy vẫn "đủ sức khỏe lái xe hạng C"!

Hy hữu: 1 mắt hỏng, không nhìn thấy vẫn "đủ sức khỏe lái xe hạng C"!

(NLĐO) – Một người ở tỉnh Quảng Ngãi có mắt phải bị hỏng, không nhìn thấy nhưng vẫn được một phòng khám ở tỉnh Quảng Nam kết luận thị lực 10/10!

Bộ Y tế đề nghị siết chặt quản lý kiểm tra khám sức khoẻ lái xe

(NLĐO) - Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khoẻ đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khoẻ giả, cấp khống giấy khám sức khoẻ.

Người lái xe dưới 18 tuổi có phải khám sức khoẻ?

(NLĐO) - Khám sức khỏe lái xe là điều kiện cần thiết và bắt buộc với người những muốn dự thi lái xe các hạng hoặc gia hạn giấy phép lái xe theo quy định

khám sức khỏe tiêu chuẩn sức khoẻ giấy khám sức khỏe khám sức khoẻ lái xe người lái xe Giao thông đường sắt lái tàu sức khoẻ lái xe lái tàu hỏa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo