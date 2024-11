Người mẫu An Tây: "Em đã tự hủy hoại tương lai của mình"

Vừa qua, Công an TP HCM tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ quận 1, TP HCM) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Clip công an thi hành lệnh bắt để tạm giam các bị can

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị An bật khóc: "Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều và em nhận ra lỗi lầm của bản thân. Em đã vi phạm pháp luật và sử dụng ma túy, tự hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống và cả tương lai của mình. Em nghĩ là em đã mất hết sự nghiệp, em không nghĩ là mình còn cơ hội để làm lại".

Người mẫu An Tây

Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Ca sĩ Chi Dân

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Ban Chuyên án xác minh, làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất; có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021.

Việc này góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Công an TP HCM đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.