Người nghèo và hiểm họa khí hậu

Trong số này, khoảng 887 triệu người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của ít nhất một hiểm họa khí hậu do sống trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của khí hậu cực đoan, như nắng nóng, lũ lụt… Đó là các dữ liệu được đưa ra trong báo cáo mới hôm 17-10 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại học Oxford (Anh), qua đó cho thấy thế giới cần nhanh chóng chung tay hành động để giải quyết vấn đề này.

Cũng theo báo cáo trên, 651 triệu người thường hứng chịu từ 2 hiểm họa khí hậu trở lên; 309 triệu người phải đối diện với 3-4 hiểm họa khí hậu cùng lúc. Các điểm nóng địa lý của tình trạng này tập trung ở vùng Nam Á và châu Phi hạ Sahara, với số người chịu ảnh hưởng lần lượt là 380 triệu và 344 triệu người. Ở Nam Á, 99,1% người sống trong cảnh nghèo đều đang phải đối mặt ít nhất 1 hiểm họa khí hậu.

TP Muzaffargarh, tỉnh Punjab - Pakistan ngập lụt sau những trận mưa lớn liên tiếp và nước sông dâng cao hồi tháng 9 Ảnh: AP

"Nghèo không còn là một vấn đề kinh tế - xã hội tách biệt nữa. Thay vào đó, vấn đề này còn trầm trọng hơn và gắn liền với những tác động ngày càng nghiêm trọng của tình trạng khẩn cấp về khí hậu" - quyền Giám đốc UNDP Haoliang Xu nói với trang UN News.

Theo bà Sabina Alkire, Giám đốc Sáng kiến Sự nghèo đói và phát triển con người Oxford, các quốc gia có thu nhập trung bình hiện là nơi sinh sống của 2/3 tổng số người nghèo trên thế giới, cũng là nơi khủng hoảng khí hậu và đói nghèo đang gắn kết - tác động lẫn nhau. Ngoài ra, theo báo cáo, các quốc gia hiện có mức độ nghèo đa chiều cao hơn dự kiến sẽ phải chịu mức tăng nhiệt độ lớn nhất vào cuối thế kỷ này.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố hôm 16-10 từ Nhóm các nhà khoa học khí hậu quốc tế World Weather Attribution và Climate Central (Mỹ) cho thấy thế giới đang trên đà có thêm 57 ngày siêu nóng nguy hiểm mỗi năm vào cuối thế kỷ này. Đáng chú ý, theo cuộc nghiên cứu, các quốc gia nhỏ và nghèo sẽ bị ảnh hưởng thường xuyên hơn nhiều so với các quốc gia phát thải nhiều carbon nhất.