Thực hiện cam kết về tài chính khí hậu

Chiều 24-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York - Mỹ, Hội nghị Cấp cao về Hành động khí hậu do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì đã diễn ra. Hội nghị có sự tham dự của nhiều người đứng đầu nhà nước và chính phủ các quốc gia thành viên LHQ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam không ngừng chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng; quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Để giúp các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Cấp cao về Hành động khí hậu chiều 24-9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh LHQ cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris, trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt. Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ; khởi xướng và lan tỏa những sáng kiến, giải pháp mới; đối thoại, kết nối các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80 Annalena Baerbock. Bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn LHQ.

Chủ tịch nước chia sẻ với bà Baerbock về việc Việt Nam chuẩn bị đăng cai lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác. Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng LHQ hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại LHQ, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Cùng ngày, tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn, cùng xử lý hiệu quả vấn đề quan tâm của mỗi bên. Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị chính phủ Mỹ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực. Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển, đi vào thực chất hơn nữa.

Trong trao đổi với quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iraq; tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK Group, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc; tiếp lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia. Chủ tịch nước cũng đã thăm trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Ngày 25-9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội. Với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 đến 24-9 đã thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương lẫn song phương.

Ngày 24-9, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu. Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 nước thành viên LHQ.



