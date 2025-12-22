Người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào vũ trụ

Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ của tỉ phú Jeff Bezos, vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đưa một người ngồi xe lăn vượt qua đường Kármán - ranh giới không gian được quốc tế công nhận, nằm ở độ cao hơn 100 km so với trái đất.

Năm nay 33 tuổi, cô Michaela "Michi" Benthaus, người Đức, bị chấn thương tủy sống trong một tai nạn khi đạp xe leo núi vào năm 2018. Trong chuyến bay xuất phát từ bang Texas - Mỹ hôm 20-12 (giờ địa phương), cô cùng 5 người trong nhóm - tự gọi mình là phi hành đoàn "Out of the Blue" - đã trải qua vài phút trong môi trường vi trọng lực trước khi trở về trái đất an toàn. Toàn bộ chuyến đi kéo dài khoảng 10 phút.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Blue Origin cho biết tháp phóng được trang bị thang máy và khoang phi hành đoàn không cần bất kỳ cải tiến nào dành riêng cho Benthaus. Ngay từ đầu, chúng đã được thiết kế để phù hợp với người khuyết tật và người bị hạn chế vận động. Blue Origin cũng hợp tác với AstroAccess, một dự án hỗ trợ người khuyết tật thám hiểm không gian.

Michaela “Michi” Benthaus trên chiếc tàu vũ trụ đáp xuống trái đất an toàn hôm 20-12 Ảnh: AP

Là kỹ sư hàng không vũ trụ đang làm việc tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cô Benthaus chia sẻ với đài ABC News: "Tôi rất hào hứng khi cho thế giới thấy người ngồi xe lăn cũng có thể tham gia một chuyến bay cận quỹ đạo. Tôi thực sự hạnh phúc vì Blue Origin đã ủng hộ điều này".

Trong một tuyên bố, Blue Origin nhấn mạnh: "Phi hành đoàn này là minh chứng cho sự đa dạng và rộng mở của những đối tượng có thể trải nghiệm chuyến bay vào không gian hiện nay, từ kỹ sư, nhà khoa học đến doanh nhân, giáo viên và nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người mang đến góc nhìn và niềm đam mê khám phá riêng. Chuyến bay của "Michi" đặc biệt ý nghĩa, cho thấy không gian là dành cho mọi người và chúng tôi tự hào được giúp cô hiện thực hóa giấc mơ này".

Theo AP, trong số du khách không gian của Blue Origin trước đây, một số người cũng bị hạn chế vận động, khiếm thị, khiếm thính và 2 người 90 tuổi.