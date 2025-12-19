HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố hình ảnh được gọi là "bướm vũ trụ" - một hố va chạm kỳ lạ ở hành tinh khác.

ESA cho biết chiếc hố "bướm vũ trụ" có kích thước tương đương một thành phố nhỏ và được một vật thể va chạm khổng lồ khắc vào hành tinh láng giềng của chúng ta trong quá khứ.

Sự xuất hiện của nó đã đem đến một tin tốt cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất, đặc biệt là khi hành tinh láng giềng này cũng là nơi mà NASA, ESA và các cơ quan vũ trụ khác đặt niềm tin lớn nhất: Sao Hỏa.

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

"Hố bướm" trên hành tinh đỏ - Ảnh: ESA

Chiếc hố trông không thực sự giống một con bướm khi nhìn vào tổng thể, nhưng cấu trúc của nó mang các yếu tố tương đồng.

Theo Live Science, đặc trưng của "hố bướm" là cấu trúc "đôi cánh" nhẵn bóng, là bằng chứng về quá khứ đầy biến động và ngập nước của Sao Hỏa.

Miệng hố được tàu quỹ đạo Mars Express của ESA chụp lại rộng 20km từ Đông sang Tây và 15 km từ Bắc xuống Nam, nằm ở khu vực Idaeus Fossae, một vùng núi lửa cổ đại có địa thế thấp ở phía Bắc hành tinh.

Không giống như hầu hết các miệng hố va chạm khác trong hệ Mặt Trời - thường có hình tròn và phun vật chất đều xung quanh rìa - góc va chạm rất nghiêng của tiểu hành tinh đã tạo ra miệng hố khiến nó khá nông và các mảnh vụn từ vụ va chạm được bắn ra không đều, tạo nên cấu trúc giống đôi cánh đang dang ra.

Đối với "hố bướm" ở Idaeus Fossae, vụ va chạm đã khiến hai khối vật chất tỏa ra thành 2 làn sóng về phía Bắc và phía Nam của miệng hố, trông như hai cánh bướm đang nhô cao và khiến đáy hố có hình dạng giống quả óc chó, theo mô tả của ESA.

Theo Space.com, việc nghiên cứu dạng hố va chạm bất thường này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về góc độ và lực va chạm đã tạo ra chúng, đồng thời tiết lộ về các lớp ẩn của bề mặt Sao Hỏa đã vô tình bị xới lên do vụ va chạm.

Trong trường hợp này, ESA nhận thấy rằng "đôi cánh" mịn hơn nhiều phần đáy sần sùi, cho thấy vật liệu tạo nên đôi cánh này đã bị hóa lỏng khi va chạm, tức nó đã được trộn lẫn với nước.

Họ tin rằng vào thời điểm xảy ra sự kiện, băng bị chôn vùi bên dưới miệng hố bị tan chảy do va chạm và giải phóng nước vào vụ nổ sau đó.

Vì vậy, hố bướm còn là bằng chứng về một thế giới có nước giống như Trái Đất từng tồn tại vào "thời niên thiếu" của Sao Hỏa

Chính các manh mối về thời kỳ có nước này đã biến Sao Hỏa thành miền đất hứa của các sứ mệnh săn tìm sự sống mà NASA, ESA liên tục tung ra. Bên cạnh đó, các nhà khoa học tin rằng họ sẽ tìm thấy dấu vết của sự sống nếu lần theo manh mối của nước.

NASA Sao Hỏa sự sống Hành tinh hệ mặt trời
