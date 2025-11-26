Chiều 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị, phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4 (phường 3 cũ; phường Quảng Trị) tổ chức đến nhà ông N.T.L (địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi) để vận động gia đình và ông N.T.L phối hợp làm việc, đồng thời trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho người chuyển tiền nhầm.

Tại buổi vận động, lãnh đạo Công an phường Quảng Trị, nói rằng trước đó ngày 11-11, đơn vị đã nhận được đơn của ông N.T.L về việc trình báo tài khoản của ông nhận được số tiền 499.999.999 đồng từ số tài khoản mang tên NGUYEN THI THU TH.

Công an phường Quảng Trị phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4 đến giải thích, vận động ông N.TL trả lại số tiền chị Th. chuyển nhầm, song bất thành

Người dân theo dõi buổi vận động trả lại tiền chuyển nhầm

Tuy nhiên, sau đơn trình báo, ông N.T.L không phối hợp với Công an phường Quảng Trị để giải quyết, trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Công an phường Quảng Trị và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần mời, thậm chí triệu tập ông N.T.L đến trụ sở công an làm việc, tuy nhiên ông L. không chấp hành.

Theo chứng kiến của phóng viên Báo Người Lao Động, cuộc vận động chiều 26-11 liên tục bị gián đoạn vì người nhà và ông N.T.L vừa liên tục to tiếng "chất vấn", vừa quay video. Người nhà ông N.T.L thậm chí không để cho đại diện Ban cán sự Khu phố 4 đứng ra phân tích, phát biểu trong buổi vận động.

Trong khi đó, lời xin lỗi, xin lại tiền chuyển nhầm của chị Nguyễn Thị Thu Th. liên tục bị cắt ngang vì không được người nhà cũng như ông N.T.L lắng nghe, ghi nhận.

Suốt buổi vận động, rất nhiều người dân có mặt để theo dõi, chứng kiến. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc ông N.T.L và người nhà không phối hợp với cơ quan chức năng, trả lại tiền cho chị Th.

Một số người dân bức xúc lên tiếng thì bị một số người phụ nữ, được cho là người thân ông L. chửi bới nặng lời.

Do không nhận được sự hợp tác nên đoàn vận động đã ra về. Chị Nguyễn Thị Thu Th. rơi nước mắt vì đã rất nhiều lần vợ chồng chị vượt quãng đường cả trăm cây số về nhà ông N.T.L để xin lỗi về việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản và mong muốn xin lại tiền. Tuy nhiên, thêm một lần nữa họ phải thất vọng ra về.

Được biết, đây là lần thứ 4 Công an phường Quảng Trị phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4 đến nhà để giải thích, vận động gia đình và anh N.T.L trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, lần này cũng không có kết quả.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi biết chuyển tiền nhầm, chị Th. đã tiến hành sao kê, kiểm tra và xác định đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L.

Dù nhiều lần tìm đến nhà đối chiếu sao kê, xin lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng ông L. không hợp tác, còn chặn liên hệ nên chị Th. cầu cứu cơ quan chức năng, mong sớm can thiệp để lấy lại số tiền chuyển nhầm. Tiếp nhận đơn của chị Th., Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc, điều tra theo đúng quy định.

Được biết, ông N.T.L không phải là người xa lạ, mà là bạn hàng của gia đình chị Th. "Tôi bán shop hoa nên vẫn thường lấy giỏ hoa ở cơ sở của ông L. Vì hay giao dịch, chuyển tiền mua hàng nên tôi lưu số tài khoản ông L. trong danh bạ ngân hàng và đã sơ ý chuyển nhầm" - chị Th. nói với phóng viên Báo Người Lao Động.