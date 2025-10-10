Nhận được 1 tỉ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ vội vàng báo công an

Chiều 10-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã hỗ trợ chị Lê Thị Hà G. (SN 1987, quê Hà Tĩnh) nhận lại 1 tỉ đồng mà chị đã chuyển nhầm trước đó.

Công an phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển trả lại tiền.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ngụ phường Quy Nhơn Bắc) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1 tỉ đồng.

Nhận thấy đây không phải tiền của mình, bà Hạnh lập tức đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ người chuyển tiền, địa chỉ cư trú và nhanh chóng liên hệ với chị G. để phối hợp xử lý. Lực lượng công an sau đó hướng dẫn, hỗ trợ bà Hạnh hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại số tiền lớn trên, chị Lê Thị Hà G. đã gửi thư cảm ơn bà Hạnh và tập thể Công an phường Quy Nhơn Bắc vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm và hỗ trợ kịp thời.

Hành động trung thực của bà Hạnh cùng sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.