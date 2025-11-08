Ngày 8-11, hơn 1.000 y-bác sĩ, kỹ thuật viên trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị khoa học và triển lãm răng-hàm-mặt quốc tế TP HCM lần thứ 3 với chủ đề: "Hành trình 50 năm vươn tới chăm sóc răng miệng tối ưu" (HIDEC).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại đây, 35 chuyên đề chuyên sâu, những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực răng-hàm-mặt được cập nhật, trình bày như: Phẫu thuật tạo hình hàm - mặt, chỉnh hình răng mặt, cấy ghép nha khoa, nha khoa dự phòng...

TS-BS Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế-Bộ Y tế, cho biết những năm gần đây, ngành răng-hàm-mặt Việt Nam phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu nổi bật, làm chủ và thực hiện thường quy được nhiều kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ in 3D, trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh...

"Thành công này không chỉ giữ chân người bệnh trong nước mà còn thu hút được lượng bệnh nhân là người nước ngoài đến Việt Nam điều trị ngày càng đông, thu hút ngoại tệ và góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân."-ông Tấn nhấn mạnh.



